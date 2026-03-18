Judiciales

“Son culpables y se hacen pasar por locos”: tíos de Jonathan colocan carteles en Fiscalía

Montevideo Portal

Los tíos de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre, se manifestaron con carteles frente a Fiscalía.

El menor fue hallado en la madrugada del 6 de marzo en una cuneta en el barrio Flor de Maroñas (Montevideo). Un día después del hecho, la Justicia imputó al padre del adolescente por homicidio agravado y violencia doméstica.

Tras el asesinato, vecinos de la víctima se manifestaron mediante una marcha en el centro de Montevideo, la cual se desarrolló en la noche del pasado domingo.

Este miércoles, tíos del menor asesinado colocaron carteles frente a la sede del Ministerio Público pidiendo justicia y la detención de la madre de Jonathan.

“Pedimos Justicia, fue asesinado por su padre y madre. Ella sigue libre. Ella no fue víctima, fue cómplice”, dice uno de los carteles que fue pegado en Fiscalía.

Otra de las pancartas afirma: “Los padres merecen cárcel. Son culpables y se hacen pasar por locos”.

Este último mensaje hace referencia a que el padre y asesino de Jonathan podría ser declarado inimputable debido a que en la audiencia de imputación, la defensa del investigado elevó un oficio a la Justicia para que su cliente fuera evaluado a través de una pericia psiquiátrica y psicológica. Ante esto, la Policía recibió una orden para que el acusado fuera enviado al Hospital Vilardebó.

En caso de que los profesionales así lo entiendan, implicaría que el individuo sea declarado inimputable por el homicidio.

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