“Son crueles y miserables”: Pereira por frases de Bianchi sobre “uso” de Mujica en campaña

Elecciones 2024

Montevideo Portal



El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consultado sobre las declaraciones de la legisladora blanca Graciela Bianchi sobre el “uso” político de la salud del expresidente frenteamplista José Mujica, afirmó que la nacionalista utilizó palabras “duras, crueles y miserables”.

“La coalición y particularmente [Álvaro] Delgado tendría que poner un freno a estas frases que utilizó la tercera senadora de su lista, que no solo son duras, sino que son crueles y son miserables, con todo lo que esa palabra significa”, expresó Pereira en rueda de prensa este domingo desde la feria de Tristán Narvaja.

Además, consideró que Mujica “es un símbolo del Uruguay” y del “partido más grande del Uruguay”. “Es un hombre que, como muchos otros hombres y mujeres, pelean por la vida, se aferran a la vida”, amplió.

Tras esto, comparó al expresidente con su madre. “Mientras están vivos, esos hombres y mujeres dejan lo último que tienen, como lo dejó mi madre que con una enfermedad terminal hasta su último día militó para el FA. Eso debe ser respetado”, opinó.

“Se imaginarán que nadie le va a pedir a Pepe [Mujica] que haga lo que no puede hacer en campaña. Ninguno de nosotros. Lo que hace Pepe es porque lo decide Pepe”, explicó.

Por último, dijo que esas palabras “ofenden al sistema político” y a la “convivencia”.

En este punto volvió a cuestionar que Delgado sea “dialoguista”.

“Hay una cantidad de temas que han pasado los límites y que el FA no los va a tolerar. Le pido a Delgado que ponga en orden a su partido. Están cruzando todos los límites”, expresó.

Ante la pregunta por la frase que él mismo acuñó sobre que “Delgado es dialoguista” durante la gestión del candidato blanco como secretario de Presidencia, consideró que “lo era” pero que “las personas cambian”. “Durante su gobierno [el del Partido Nacional] no logró acordar la integración de la Corte Electoral por diferencias con sus socios, no lograron acordar el Tribunal de Cuentas, no logró acordar el Fiscal de Corte y esto habla de la falta de diálogo”, apuntó.

“Desde Torre Ejecutiva mandaron a parar el acuerdo que teníamos con el BID [Banco Interamericano de Desarrollo] para el préstamo de la Intendencia de Montevideo para saneamiento. Intentaron bloquear el de Canelones y luego ediles del Partido Colorado aprobaron este fideicomiso. ¿Esa es una actitud dialoguista?”, cuestionó.

Montevideo Portal