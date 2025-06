“Somos los más afectados”: cincuentones volvieron a marchar contra Caja de Profesionales

Política

El grupo de profesionales cincuentones volvió a movilizarse este lunes en Montevideo con una marcha desde la Caja de Profesionales hasta la Torre Ejecutiva, en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria que discute el Parlamento. La movilización reunió a unas doscientas cincuenta personas, según estimó el exdiputado y vocero del colectivo, Rafael Menéndez, en diálogo con Montevideo Portal.

“Somos los triplemente afectados: nos van a hacer jubilarnos más tarde, nos van a aumentar los aportes mientras seamos activos y, además, el cálculo de la jubilación va a ser menor. Somos los más afectados de toda la ley”, aseguró Menéndez, quien representa a la Asociación de Profesionales Independientes, grupo que nuclea a los nacidos entre 1967 y 1973.

El dirigente señaló que el objetivo de la marcha fue visibilizar un problema que venía quedando relegado, y criticó que el Poder Ejecutivo no haya considerado propuestas alternativas planteadas por el sector, como la readecuación del valor de los timbres profesionales, cuya recaudación se deriva actualmente al BPS.

Menéndez cuestionó además que el proyecto en discusión no aborda el problema de fondo de la Caja Profesional. “No se ataca estructuralmente el problema, y no creemos que esta sea la solución. Aunque se tomen caminos intermedios en los puntos controversiales, la reforma no resuelve el desequilibrio del sistema”, advirtió.

En paralelo a las movilizaciones, el grupo ha mantenido reuniones con legisladores de todos los partidos. “Esta marcha es parte de una serie de medidas para incidir en la discusión política, y alertar por las consecuencias de aplicar esta ley tal como está redactada”, dijo Menéndez.

A mediados de junio, el propio dirigente ya había denunciado que la propuesta implica un “triple castigo” para los cincuentones: más años de trabajo, mayores aportes sobre fictos altos y una jubilación con una nueva carga adicional para el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

Según Menéndez, si el proyecto se aprueba sin correcciones, se profundizará la deserción de profesionales que no pueden sostener los aportes exigidos. “Esto no va a sumar más activos, va a provocar otra estampida”, concluyó.