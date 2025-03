“Solo sé que soy inocente. No gestioné nada a cambio de nada”, aseguró Guillermo Besozzi

Política

Guillermo Besozzi, exintendente de Soriano, brindó una conferencia de prensa este domingo, luego de ser imputado el pasado jueves como presunto autor responsable de reiterados delitos vinculados con tráfico de influencias y peculado.

“Esta es la conferencia de promesa más difícil que me ha tocado”, comenzó el dirigente su declaración, consignada por Telemundo (Canal 12).

“No es fácil que la familia tenga que pasar por esto. Pienso que tengo que pedirle perdón a mi familia por ser político, a veces pienso si vale la pena. A mis amigos, a mi equipo, al resto de los compañeros. A todos aquellos que han creído en mí, yo no los defraudé, tengan la plena seguridad, ni los voy a defraudar”, aseguró.

Besozzi, visiblemente afligido por la situación, expresó: “No saben lo difícil que es tener que explicar a un nieto de 10 u 11 años cuando a uno lo condenan el escarnio público”.

Asimismo, aseguró que “nunca” pidió “nada a cambio de ninguna gestión”, ni “nunca” preguntó “de qué partido era uno u otro”. “Sentí siempre que lo que hago es de corazón. El valor de todo esto es la honestidad, los buenos valores. Me puedo equivocar, ni que hablar que me equivoco”, prosiguió.

“Sería incapaz, porque tengo bien claro los valores de este mundo, de tocar algo que no es mío”, afirmó el exintendente, y negó “haber canjeado algo para beneficio propio”.

“Mi viejo decía que hay que devolverle a la sociedad el buen trato que nos han dado como familia. Encontré en la política una herramienta formidable. el poder que nos da la ciudadanía cuando te vota es formidable para hacer el bien”, manifestó.

Besozzi agradeció el “buen trato” que recibió por parte de la Policía en su detención “a pesar de que no sea lindo”, pero dijo cómo se encuentra emocionalmente.

“Si me querían hacer doler y hacer sentir el fierro, lo hicieron”, aseveró. En ese sentido, dijo que, si bien no sabe cómo terminará su investigación, afirmó: “Solo sé que soy inocente. No toqué nada. No gestioné nada a cambio de nada”.

El nacionalista dijo sentirse “dolido” y “sentido”. “Me duele que haya periodistas en Montevideo que digan ‘¿qué votan en Soriano?’”, cuestionó Besozzi, quien respondió que en el departamento se vota gente trabajadora para superar “día y noche” las “crisis”.

“Siempre dentro de la ley, dentro de la norma”, sostuvo.

