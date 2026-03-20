“Solidaridad hacia la revolución cubana”: Fernando Pereira se reunió con Díaz-Canel

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El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunió este viernes en Cuba con el presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel, como parte de su visita en el marco del denominado Convoy Nuestra América de solidaridad con ese país.

A través de una publicación en X, la Presidencia de Cuba aseguró que fue una “jornada marcada por la solidaridad hacia la revolución cubana”, en la que el mandatario se reunió con el dirigente frenteamplista.

Fernando Pereira fue acompañado por una delegación uruguaya, compuesta por la exdiputada Ana Olivera; Heber Bouses, dirigente del Movimiento de Participación Popular, y Fernando Gambera, secretario general de la Asociación de Bancarios del Uruguay e integrante del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt.

En su cuenta personal de X, Díaz-Canel saludó la llegada del convoy y afirmó que “conmueve el valor de estos amigos de todas las edades, dispuestos a correr [la] misma suerte en un momento difícil y desafiante para el país”.

“Admira también su generoso desprendimiento, al asumir gastos de pasaje y estancia, además de los valiosos donativos que traen como equipaje”, continúa el mensaje del mandatario cubano.

El presidente definió el gesto como una “hermosa lección de dignidad y humanismo” que Cuba “agradece y no olvidará jamás”.

“Bienvenida la ternura de los pueblos”, concluyó.

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