“Sobreempleados”: la creciente modalidad de mantener múltiples trabajos a la vez en EEUU

Economía

El medio Insider dio cuenta este lunes, citando varios ejemplos, de una modalidad creciente de trabajo que se está dando en particular en Estados Unidos, el de los “sobreempleados”.

Según relata dicho medio, existe toda una comunidad de profesionales que trabajan en línea o hacen home office e intercambian consejos para mantener desde la comodidad de su casa varios trabajos a la vez, en secreto.

El medio detalla en la nota periodística el caso de Bryan, quien quedó desempleado al comienzo de la pandemia, pero luego consiguió un puesto en IBM “completamente remoto”. Menos de un año después de haber conseguido ese trabajo, Bryan fue contactado por un reclutador de Meta y su decisión fue algo particular.

En lugar de renunciar al puesto en IBM y aceptar el nuevo puesto en Meta, Bryan decidió asumir el nuevo trabajo y además mantener el viejo.

“Lo normal sería dejar su antiguo trabajo y aceptar el nuevo puesto, que además era totalmente remoto. Pero ¿qué pasaría si mantuviera su antiguo trabajo y en secreto asumiera también el nuevo? Todo lo que tenía que hacer era duplicar IBM y podría duplicar sus ingresos y su seguridad laboral”, consigna Insider, que menciona además la existencia de un blog creado en 2021 llamado “Overemployed”.

Según Insider, la comunidad abarca unas 300.000 personas que discuten sobre el tema en los foros Discord y Reddit.

“Entonces Bryan se dispuso a unirse a ellos. Consiguió una oferta de Meta, consiguió otra de Tinder y, después de negociar con los dos para obtener más salario, aceptó ambos trabajos, además de mantener su trabajo en IBM. Quince meses antes estaba desempleado. Ahora, de repente, tenía tres empleos y estaba en camino de ganar un salario combinado de más de 820.000 dólares al año”, apuntó Insider.

En esta línea, se agrega: “Mantener múltiples empleos ha sido durante mucho tiempo una forma agotadora para que los trabajadores con salarios bajos puedan sobrevivir. Pero desde la pandemia, el fenómeno ha ido en aumento entre profesionales como Bryan, que han aprovechado la privacidad que brinda el trabajo remoto para aceptar en secreto dos o más trabajos, multiplicando sus sueldos sin trabajar mucho más que una semana laboral estándar de 40 horas”.

La medida no sólo es un tabú cultural, sino que también es un delito por el que se puede ser despedido, uno que podría exponer a los tramposos a una demanda si son descubiertos. Para conocer sus métodos y motivaciones, pasé varias semanas conversando en línea con personas sobreempleadas. Me pregunté qué tiene que decirnos este grupo de renegados del W-2 sobre la naturaleza del trabajo (y de la lealtad) en la era del empleo remoto”.

La periodista Aki Ito explica en la nota periodística que los que integran los foros de sobreempleos incluso clasifican sus trabajos según la prioridad que se le da a cada uno.

“El compromiso con el secreto es el primer pilar del espíritu de los sobreempleados Congelan sus historiales laborales con Equifax e hibernan sus perfiles de LinkedIn, para que los empleadores no puedan ver que tienen varios trabajos. No le cuentan a nadie lo que están haciendo, excepto a su cónyuge y tal vez a su contador; de ahí sus muchas referencias al “Club de la pelea”. Cuando un compañero de trabajo les envía algún artículo sobre vinuclado, fingen sorpresa. ¡No hay manera de que pueda hacer dos trabajos cuando estoy tan ocupada con solo uno! La primera regla es que no se habla del sobreempleo”, señala Ito.

Insider señala que en su mayoría las personas que integran dicha comunidad “son realmente buenos en su trabajo”, lo que les permite hacerlo de forma rápida. Así, es que asumen de a dos o más “funciones de tiempo completo”, pero se aseguran de forma intencial que el segundo trabajo impliquen roles “demasiado junior” para sus capacidades. Esto les permite “garantizar que las tareas que tengan que hacer sean bastantes fáciles”.

Aquellos con múltiples trabajos también buscan puestos que esperan que sean amigables con el sobreempleo: con pocas reuniones y menos carga de trabajo.

El proceso requiere mucho ensayo y error, como intercambiar cartas, hasta conseguir la mano perfecta. Cole, un ingeniero de software, empezó a buscar un segundo trabajo porque su trabajo 1 requería muy poco tiempo, a menudo tan solo dos o tres horas a la semana.

“Sentí que tenía mucho tiempo libre. Y pensé que podía usar ese tiempo de manera más productiva que simplemente mirar videos en YouTube”, señala Cole, aunque aclara Insider que el ingeniero se ha visto obligado a pasar por varios segundos trabajos que puedan ser compatibles con su trabajo 1.

En algunos casos se sugiere por ejemplo escalonar los trabajos por zona horaria, “tal vez uno que funcione durante el horario de Nueva York y otro en el horario de California”.

“No escatimes en tecnología que te hará la vida un poco más fácil. Los agitadores del mouse crean la apariencia de que estás en línea cuando estás ocupado atendiendo tus otros trabajos. Un conmutador KVM le ayuda a controlar varias computadoras portátiles desde el mismo teclado”, señala Insider, que añade otros testimonios como el de un ingeniero de software llamado George que ha tenido hasta cuatro trabajos a la vez.

“La razón principal por la que atrapan a la gente es porque son holgazanes. Nunca me han atrapado. De hecho, hago el trabajo”, declara el profesional. Sin embargo, aclara que de vez en cuando debe trabajar noches enteras cuando “la mierda llega a todas las empresas al mismo tiempo”, pero la mayoría del tiempo eso no ocurre.

Con respecto a lo legal, las consecuencias de ser descubierto parecen ser bastante bajas, según el abogado laboralista Matthew Berman, que señala no se ha encontrado con nadie que haya sido demandado por tener un segundo trabajo.

"La mayoría de las veces, no valdrá la pena demandar a un empleado", afirma.

Sin embargo, algunos de los sobreempleados tienen problemas para dormir a que los atrapen.

Una preocupación que también domina los foros de los sobreempleados en estos días es el impulso de regreso a la oficina que se está llevando a cabo en muchas empresas.