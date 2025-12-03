“Sobran motivos”: la tierna foto de Moratorio en medio del tratamiento contra un tumor

Montevideo Portal
El científico y virólogo Gonzalo Moratorio, quien tuvo una hija hace pocos días, subió una conmovedora fotografía junto a la bebé. El experto combate desde hace varios meses un tumor cerebral, por el que se ha tratado con varios médicos y ha viajado a Brasil, donde continúa con el plan para evitar que la enfermedad se recrudezca.
Luego de ser diagnosticado con un tumor cerebral “muy agresivo”, el científico compartió un video en julio para informar sobre los avances del tratamiento.
“Sigo convencido de que voy a ganar esta pelea. Estoy totalmente abocado a mi recuperación. Como saben, la Nati está embarazada de cuatro meses; tengo una fuerza tremenda para poder conocer a mi hija y disfrutar de esto. Me impulsa todos los días”, expresó en ese momento.
El pasado martes, Moratorio compartió un posteo junto a su hija Abril vestida con la camiseta de Nacional, cuadro que salió campeón del Torneo Uruguayo el pasado fin de semana tras ganarle a Peñarol.
“Gracias por tanto cariño, sobran los motivos por los que pelear”, indicó el científico.
Gracias por tanto cariño, sobran los motivos por los que pelear!!! pic.twitter.com/Vl8nzuW8Wo— Gonzalo Moratorio (@gonzamoratorio) December 3, 2025
