“Sistema frontal”: Inumet advierte por “tormentas fuertes y severas” para el fin de semana

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó una advertencia este jueves en la que alerta por “tormentas fuertes y puntualmente severas” para los próximos días.

“A partir de la madrugada del viernes 22, un sistema frontal comenzará a afectar la zona norte del país, desplazándose gradualmente hacia el resto del territorio”, indica.

En ese sentido, el organismo informa que “el norte del río Negro y el litoral oeste es donde se prevén los fenómenos más intensos, con tormentas fuertes y puntualmente severas”.

“En zonas de tormenta, se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”, agrega Inumet.

Como es usual, recomienda “estar atentos a los pronósticos oficiales” publicados en el sitio web y redes sociales.

