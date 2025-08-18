“Sin color político”: Stipanicic en Centro de Estudios de Políticas Públicas

Política

El Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) retomó sus actividades luego de meses de inactividad.

Alejandro Stipanicic, integrante del Partido Colorado que renunció como presidente de Ancap en diciembre de 2024, es el presidente de su Consejo de Administración.

Este lunes, escribió en la red social X: “En la Fundación CEPP empezamos una nueva etapa para ayudar a generar discusiones, intercambios y debates sobre temas que requieren atención, pero que no la tienen”.

“Vamos a proponer ideas para pensar y que se transformen en políticas públicas sanas y estables. Queremos promover las mejores prácticas en el gobierno, la gestión y la administración para nutrir a la sociedad y al sistema político de insumos para pasar a la acción”, agregó.

Asimismo, aseguró que, “sin color político”, buscarán “cuestionar las bases de muchas prácticas y conductas añosas, para dejar de naturalizar lo que está mal y mirar hacia adelante en clave de construcción”.

En diálogo con Montevideo Portal, Stipanicic señaló que mantiene un puesto de asesor en Ancap, en paralelo con su actividad en el CEPP. Sobre eso, aseguró que no van a “hablar o hacer política”, sino que tratarán “conceptos más bien académicos”.

