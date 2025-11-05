“Sin causa aparente”: investigan muerte de la “Barbie Humana” en extrañas circunstancias

Internacionales

La influencer digital brasileña Bárbara Jankavski Marquez, conocida como "Barbie Humana", fue encontrada muerta por la Policía Militar (PM) la noche del domingo en una casa del barrio Siciliano, en la región de Lapa, en la Zona Oeste de São Paulo. Tenía 31 años.

La Policía Civil está investigando las causas y posibles responsabilidades por la muerte de Bárbara, conocida también como "Muñeca Inhumana" en redes sociales. El caso se investiga como una muerte sospechosa.

La mujer vestía únicamente ropa interior y presentaba lesiones en el ojo y la espalda, según el informe policial. Aún no se ha esclarecido la causa de la muerte, y dependerá de los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos que realizará la policía forense.

De acuerdo con lo informado por el portal noticioso G1, el reporte policial establece que la mujer murió “repentinamente, sin causa aparente”.

El parte detalla que la PM fue llamada para responder a un llamado de un “cuerpo encontrado” en una casa de dos pisos en la calle Sepetiba, donde vive un abogado de 51 años.

Al llegar al lugar, la policía dijo que fueron recibidos por el propietario, quien les dijo que había contratado los "servicios sexuales" de Bárbara. Declaró que la influencer llegó a su casa alrededor de la 1 de la madrugada del domingo y permaneció allí durante todo el día hasta el anochecer.

Durante ese período, el abogado declaró que ambos "consumieron sustancias ilícitas y ella tosió varias veces". Después, afirmó que Bárbara se quedó dormida a su lado mientras veían la televisión.

El hombre también declaró que, al darse cuenta de que ella no se movía, decidió llamar al Servicio Móvil de Emergencias (SAMU). Según él, los paramédicos le indicaron que iniciara la reanimación cardiopulmonar (RCP), cosa que hizo durante más de nueve minutos, pero Bárbara no respondió.

Cuando llegó la ambulancia del SAMU, un médico confirmó la muerte de Bárbara a las 9:07 PM.

Los agentes de policía que se encontraban en la residencia del defensor público informaron que encontraron a la influencer boca arriba, "con una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda, vestida únicamente con ropa interior".

Una mujer de 43 años, amiga del dueño de casa, declaró a la policía que estuvo en el lugar un rato, pero que no presenció la muerte de Bárbara. Sin embargo, cuando vio a la influencer, dijo que alrededor de las 4 de la madrugada del domingo, la vio resbalar y caer, lo que le provocó una lesión en el ojo.

El cuerpo de la joven fue trasladado a la morgue judicial para realizarle la necropsia y las pruebas toxicológicas.

Bárbara tenía más de 344.000 seguidores en TikTok y otros 54.000 en Instagram, donde se hacía llamar la "Muñeca Inhumana".

La joven se sometió a al menos 27 cirugías plásticas, con un costo superior a los 50.000 dólares, para parecerse a la muñeca. Se realizó liposucción en el cuello, el abdomen y las piernas; se arqueó las cejas y se operó la nariz cinco veces para afinarla y respingarla.

Utilizaba las redes sociales para informar sobre las cirugías a las que se había sometido y para mostrar su rutina, publicando siempre vídeos, fotos y consejos para quienes querían someterse a cirugía plástica.

Gracias a la interacción que genera en sus páginas, Bárbara ya ha participado en programas de entrevistas televisivas y ha sido entrevistada en reportajes sobre los límites de la cirugía plástica.