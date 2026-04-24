“Simplemente no es verdad”: Bordaberry, en inglés, contra Oddone por dichos sobre AFAP
El senador colorado apuntó contra el ministro de Economía al responder un tuit de Bloomberg, y dijo que la propuesta es “equivocada”.
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24.04.2026 21:02
Montevideo Portal
El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry respondió a una publicación del medio estadounidense Bloomberg sobre declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, acerca de las AFAP.
La publicación, que recoge una entrevista de Oddone en En perspectiva el pasado jueves, asegura que el titular de la cartera “afirma que los ahorros para las pensiones continuarán siendo gestionados por el sector privado bajo la reforma del gobierno al sistema de seguridad social”.
Así, Bordaberry respondió, en inglés, que lo que el jerarca uruguayo dijo “simplemente no es verdad”. “Lo que propone es que el Estado tome control de las cuentas y los fondos, que gestione el vínculo entre los jubilados y los trabajadores, y que añada otra capa de burocracia más mediante la creación de una nueva agencia gubernamental”, continuó el legislador a través de X.
A entender del dirigente colorado, esto “sigue un camino que ya ha fallado en otros países”. “Representa un cambio radical en las reglas de juego y socava la seguridad jurídica”, añadió y expresó que se trata de “dos pilares esenciales” para la “confianza, inversión y estabilidad” del país.
“Asimismo, se alinea con la agenda fomentada por los sindicatos y la extrema izquierda”, enfatizó el senador.
Para Bordaberry se trata, “simplemente, del camino equivocado”. Según aseguró, trabajará desde su rol en el Parlamento contra estos “cambios en las reglas que socavan la estabilidad de uno de los principales pilares de Uruguay, que ahora se encuentra en problemas con esta propuesta”, concluyó.
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