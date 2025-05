“Símbolo mundial” e “ícono de la austeridad”: la muerte de Mujica en titulares del mundo

Política

El expresidente José Pepe Mujica falleció a sus 89 años este martes 13 de mayo a las 16:00 horas en su chacra. La noticia no tardó en llegar a todo el mundo y los principales medios de todas partes del globo le dedicaron sendas notas al hecho.

“José Pepe Mujica: adiós al ícono de la austeridad”, escribieron en el alemán Deutsche Welle.

Por su parte, Infobae en Argentina tituló: “Murió José Pepe Mujica, el exguerrillero que llegó a presidente y se convirtió en símbolo mundial”.

También desde Argentina, Clarín puso en su cabecera: “José Pepe Mujica, el exguerrillero que llegó a presidente de Uruguay y se convirtió en un ícono de la izquierda latinoamericana”.

“Muere a los 89 años el expresidente de Uruguay José Pepe Mujica, el revolucionario tranquilo”, se leyó en El País de España.

Mientras que el New York Times optó por: “José Mujica, Uruguay’s modest leader who transformed the country, dies at 89”.

