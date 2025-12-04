“Silenciosa”: bombero de 41 años fue encontrado muerto por sus compañeros de destacamento

Policiales

El sargento de Bomberos, Robert Alves, fue encontrado muerto mientras cumplía funciones de guardia en el destacamento de Tranqueras (Rivera). El hombre, de 41 años, fue hallado por sus compañeros.

El periodista Pedro Olivera compartió un comunicado de la Alianza de Bomberos del Uruguay donde se expresa pesar por el fallecimiento. “Fue un compañero de entrega silenciosa, de esos que honran el uniforme con compromiso, humildad y vocación. Hoy despedimos no solo a un bombero, sino a un hermano”, agrega el texto.

A su vez, enviaron condolencias a la familias de Alves y pidieron “a los camaradas que continúan en servicio mantenerse unidos”. “Somos una familia, en los momentos más duros es donde esa palabra cobra verdadero sentido”, indica el texto sobre el final.

La Policía envió el cadáver a un examen forense de donde se espera tener más resultados para avanzar en la investigación.

