“Siente placer por esta situación”: youtuber sobre lenguaje no verbal de asesina de bebés

Policiales

El pasado jueves 19 de junio, la Justicia argentina condenó a prisión perpetua a Brenda Agüero, una enfermera de 29 años, por el homicidio de cinco bebés y el intento de asesinato de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. Los hechos ocurrieron entre el 18 de marzo y el 6 de junio de 2022 y conmocionaron a la opinión pública de ese país.

En ese marco, el youtuber y docente argentino Franco Pisso, conocido por sus análisis de comunicación no verbal, publicó un video en el que desglosa una antigua declaración de Agüero a la prensa. Según explica, sus gestos y expresiones generan dudas sobre la autenticidad de sus palabras y su vínculo emocional con lo ocurrido.

“Es toda una sonrisa”, afirma Pisso al describir el semblante de la enfermera durante la entrevista. Según detalla, “siempre realiza la contracción de los cigomáticos mayores cuando está contando algo negativo, que es que la llevaron presa”. Y agrega: “Hagamos de cuenta que a vos te llevan en cana, que estás adentro de una prisión. Estás detenido: no ves a tu familia hace un montón de tiempo y estás siendo incriminado por asesinar a cinco bebés. ¿Cuál sería tu cara cuando vos estás relatando qué día te llevaron preso? Hacé el ejercicio y ahí es donde vas a empezar a ver cómo se contrasta la comunicación no verbal”.

Pisso señala que lleva horas revisando entrevistas de Agüero: “Ya la estudié a ella, o sea, ya vengo de muchas horas de ver entrevistas, y entrevistas, y entrevistas. De pausar y pausar y pausar”. Según concluye, observa en la enfermera “un cierto grado de placer por toda esta situación”, aunque aclara: “La verdad que es imposible saber qué es lo que le produce placer, qué es lo que le produce felicidad, qué es lo que produce ese atractivo”.

El youtuber propone algunas posibles explicaciones: “No sabemos si es que le estén haciendo la entrevista, que estén hablando de su historia, que se la reconozca, que todavía no se sepa, que ella sienta que puede salir beneficiada de esta situación”. Y subraya: “Es imposible saber qué es. Pero fíjense en ese semblante de sonrisa constante frente a las cosas que pasan..

Otro aspecto que destaca es el uso de un rosario durante la entrevista: “Es muy curioso algo que tiene que ver con este rosario. Fíjense en cómo el simbolismo está presente siempre que alguien tiene que decir que es inocente. Siempre aparece el rosario, manifiesto. Siempre se habla de la conexión con Dios”.

Pisso también advierte que “cuando ella habla de que no podía hacer ningún tipo de actividad, ahí recién aparece la tristeza” y que “cuando empezó a hablar de las internas apareció la lengüita de ansiedad”.

Sobre el perfil psicológico, aclara: “Yo no soy la persona adecuada para decir cuándo una persona es psicópata o cuándo no, porque no soy psicólogo, tampoco soy psiquiatra”, aunque sostiene: “Cuando existe tal incongruencia comunicacional y es tan repetitiva, uno empieza a ver una desconexión con la realidad”. Y concluye: “Los psicópatas sienten emociones: miedo, felicidad, tristeza, sienten enojo, pero lo sienten únicamente por sí mismos. Una persona que hacía esto con bebés no me cabe otra idea de pensar: ‘Che, esta persona no tiene empatía’”.

El video completo de Franco Pisso está disponible en su canal de YouTube, donde suma miles de visualizaciones y comentarios.