“Siempre te voy a amar”: los chats de Alberto y Fabiola antes del escándalo por violencia

Internacionales

Montevideo Portal

La Justicia argentina analiza nuevos chats entre el expresidente Alberto Fernández y su exesposa, Fabiola Yañez. Las conversaciones, divulgadas por Infobae, son del 28 de junio. Ese día una jueza mantuvo una charla con la ex primera dama por presuntas evidencias de violencia halladas en el teléfono de la secretaria de Fernández.

“Necesito que atiendas a Fioribello. Es muy grave el tema”, le escribió el exmandatario y luego ambos hablaron alrededor de 10 minutos. “Mi consejo es que hables lo menos posible”, le envió Fernández en otro mensaje.

Lo que hizo Fernández fue intentar que el escándalo no se hiciera público y que Yañez no lo denunciara ante la jueza, algo que finalmente pasó. Cuando el expresidente menciona a Fioribello hace referencia al abogado de Yañez de ese momento, quien en realidad defendió los intereses del exmandatario.

“Lamento mucho todo. Me doy cuenta de que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”, escribió Fernández el mismo día.

Yañez respondió un rato más tarde y lo tranquilizó a Fernández: “Ya hablé con Juan Pablo, quedate tranquilo que voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer”. El expresidente insistió en sus disculpas y envió: “Lamento todo, creeme”.

Unas horas más tarde, la ex primera dama le escribió luego de llamarlo varias veces antes de que comenzara la charla con la jueza. “Necesito hablar con vos. Urgente”, envió Yañez.

Tras hablar unos minutos, Fernández volvió a enviar: “Creeme que lamento enormemente todo”. “Nunca hubiera tenido que pasar por esto. Me viene internet por momentos. Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia”, le recomendó.

El último mensaje de ese día lo envió el exmandatario: “Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir. Te mando un beso”.

Fernández está imputado luego de que ella finalmente lo denunciara tras la divulgación de algunas de las evidencias. Los delitos que se investigan son lesiones graves y amenazas coactivas, según la resolución judicial. Además, el expresidente también presentó un reclamo formal contra su exesposa por difundir videos privados.

Montevideo Portal