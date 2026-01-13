“Siempre pensas lo peor”: abuelo de niña baleada el lunes detalló el momento del disparo

Policiales

El abuelo de la niña de diez años, quien fue baleada este lunes en el barrio Piedras Blancas de Montevideo, explicó el momento en el que se enteró de la situación y contó el estado de salud de la menor.

La menor resultó herida de bala luego de quedar en medio de un ataque armado mientras iba a comprar un helado a un almacén cercano a su casa. El disparo, que impactó en uno de sus pies, no comprometió hueso ni órganos y la menor se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió en la zona de Roberto Ibáñez y Artagaveytia, a menos de una cuadra de la vivienda de la niña. Un hombre en moto disparó contra otro individuo que se encontraba en el comercio y venía escapando, pero uno de los proyectiles terminó alcanzando a la menor. El almacenero la tomó en brazos y corrió hasta su casa.

El abuelo de la niña relató en Telenoche (Canal 4) el momento en que se enteró de lo ocurrido y el impacto emocional que le generó la noticia. “Yo no estaba en casa y me llaman y me dicen que me vaya urgente porque hubo un tiroteo. Salí desesperado”, contó. Poco después recibió la confirmación más dura: “Me dijeron ‘ándate a Capitan Tula que le pegaron un tiro a tu nieta’. Vos siempre pensás lo peor”, expresó.

Según explicó, cuando llegó al lugar le dieron aviso que el disparo fue en el pie, y no había tocado hueso, que fue de entrada y salida. “Sentí cierto alivio a pesar de la bronca y los nervios”, relató.

Sobre el estado de salud de la niña, señaló: “Está bien, porque no comprometió nada, pero el susto fue tremendo”, afirmó.

“Ella no anda en la calle, fue a comprar un helado al almacén de la vuelta, nada más”, explicó.

