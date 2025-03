“Siempre hay un juez detrás” con “control de garantías”: Perciballe por caso Besozzi

Judiciales

El fiscal Ricardo Perciballe, vicepresidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), se refirió este martes al caso de Guillermo Besozzi, exintendente de Soriano, imputado el pasado jueves como presunto autor responsable de reiterados delitos vinculados con tráfico de influencias y peculado.

La AMFU realizó una conferencia de prensa en la noche del lunes donde criticaron las “graves acusaciones y ataques sistemáticos” a la Fiscalía de parte de dirigentes y legisladores de la oposición.

“Hay muchas cosas en juego, entre otras cosas, la institucionalidad, porque la Fiscalía cumple un rol muy importante en una sociedad democrática”, aseguró Perciballe en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

“Si hay un ataque a la Fiscalía, por supuesto que vamos a salir, tenemos la obligación de salir”, agregó.

En ese sentido, aseguró que la asociación ampliará la denuncia hecha en 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por las situaciones de “hostigamiento” hacia los fiscales.

Según el especialista en Delitos de Lesa Humanidad, la CIDH “tomó” este tema “porque le llamó mucho la atención que Uruguay, un país que está considerado entre las democracias más ejemplares, tenga problemas de esta naturaleza”.

“A la Comisión Interamericana llegan infinidad, centenares y quizás miles, de denuncias, y todas no las pueden abordar; la nuestra la abordaron”, aseguró.

Con respecto a la actuación de la fiscal Stella Alciaturi, a cargo del caso de Besozzi, Perciballe dijo que no debe “ninguna explicación”, ya que “ella tiene las herramientas y las utilizó de acuerdo a lo que dice la ley y la Constitución”.

“La imagen de Besozzi queda dañada cuando hay 30 imputados en la intendencia […] La fiscal actuó conforme a derecho, ¿o quisieran que la fiscal mirara para el costado? Estamos frente a un hecho de corrupción pública, uno de los delitos más importantes que dañan a la democracia”, aseveró el fiscal, indicando que “no se puede girar el eje del centro”.

Asimismo, sostuvo que no son los fiscales quienes detienen a nadie, sino que lo solicitan y “es un juez el que actúa”. “Siempre hay un juez detrás” con “control de garantías”, expresó.

Perciballe aclaró que no están acusando que el exintendente sea culpable, pues “le rige el principio de inocencia” hasta que se demuestre lo contrario.

Consultado sobre las publicaciones de Alciuri en redes sociales hace varios años, Perciballe acotó que “ella nunca escribió nada” y “lo que hizo fue repostear, que son cosas distintas”. Además, comentó que algunos de los posts “son chanzas, son bromas, no aseveraciones de ese tenor”.

También recordó que la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos exhorta a los fiscales “al uso razonable de las redes”.

Sin embargo, el fiscal afirmó que “lo que se pretende” es “desviar la atención del hecho principal”.

“Me remito a un dato objetivo. Hace más de tres años que estamos sin un fiscal de Corte […] ¿Por qué la Fiscalía, que es un organismo importantísimo para la persecución penal, está acéfala hace tres años?”, cuestionó, en referencia a que Mónica Ferrero ocupa el puesto de manera interina, ya que es fiscal “subrogante de subrogante.

“La doctora Ferrero, que no ha actuado mal y no la cuestionamos, se ha limitado a apagar incendios. No hay ninguna política a largo plazo que se pueda hacer con un fiscal [de Corte] subrogante de subrogante”, dijo.

Así, Perciballe opinó que “es absolutamente absurdo lo que está pasando”, ya que la “responsabilidad” no es de los fiscales, sino del “poder político, que no se ha puesto de acuerdo”. “Por algo será”, manifestó.

