“¡Si querés estacionar, pisame!”: malestar por actitud de cuidacoches “oficiosos”

Locales

La gestión de los espacios de estacionamiento y la labor de los cuidacoches son, desde hace largo tiempo, un asunto complejo en numerosas localidades del país, especialmente en las más populosas.

En épocas recientes se han hecho avances en la materia, con la reglamentación de la tarea y la creación de registros de cuidacoches, quienes hacen su trabajo identificados y en zonas asignadas.

Sin embargo, los abusos continúan a la orden del día con cuidacoches “oficiosos”, situaciones de cobro rayanas en la extorsión y el uso discrecional del espacio público.

Un ejemplo de esto último se registró recientemente en la calle Montevideo de la ciudad de Pando. El video fue publicado por el medio local El Megáfono, y generó una corriente de rechazo.

De acuerdo con el citado medio, “el pseudocuidacoches en cuestión opera en un punto cercano a una sucursal bancaria y de alta demanda de estacionamiento”.

El sujeto en cuestión “custodia” espacios junto al cordón, presumiblemente para “clientes” fijos e impide estacionar a los conductores que llegan. “Si querés estacionar, pisame” es su argumento.

De acuerdo con el citado medio, el sujeto grita y profiere amenazas a quienes le piden que se aparte y los deje estacionar.

En el video, numerosos vecinos de la zona manifestaron su malestar por lo repetitivo de estas situaciones.