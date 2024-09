Política

“Si no te contesto me mandás por Instagram”: la vía ofrecida por Lacalle a un desempleado

Me suena la notificación

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo en las últimas horas en la localidad salteña de Villa Constitución, donde participó en la inauguración del local del Caif Pequeños Brillantes.

En la ocasión, fue abordado al pasar por un hombre que se identificó como un trabajador cesante del frigorífico Daymán Meat, cerrado desde mayo pasado.

“Soy del Frigorífico Daymán”, dijo el joven, quien ya había mantenido un contacto en redes con el mandatario, algo que este recordó. “Ah, me escribiste. ¿Diego sos vos?”, preguntó Lacalle Pou, y recibió el asentimiento de su interlocutor, según se aprecia en un video registrado por el medio local TDN.

Posteriormente, Diego refirió que los propietarios del frigorífico, de nacionalidad brasileña, dejaron en una acuciante situación a 150 trabajadores.

“Cerraron supuestamente por baja zafra, pero se tomaron el palo para Brasil y nos dejaron con adeudos desde el 2022”, dijo el hombre, quien entregó un escrito al presidente.

Ante esa información, Lacalle Pou quiso saber la identidad del propietario del establecimiento, algo que el trabajador le informó.

Finalmente, el jefe de Estado sugirió a Diego recordarle el tema por la misma vía “no oficial” que había usado.

“Si no te contesto, como hiciste hoy me mandás por Instagram, que yo me meto”, dijo, y siguió su camino.