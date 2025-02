Política

“Si no dejan a Oddone desindexar…”: admonición de Sanguinetti sobre “interna” en el FA

En vísperas de un nuevo cambio de gobierno, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti publicó un extenso artículo de opinión en el hebdomadario partidario, Correo de los Viernes.

En su columna, el veterano político destaca que este sábado se cumplen 40 años de ejercicio democrático ininterrumpido, el periodo más extenso en la historia del país.

“Hemos gobernado los tres grandes partidos. Tres veces los colorados, otras tres el Frente Amplio, una el Partido Nacional y una la Coalición Republicana”, expresa Sanguinetti, restando un gobierno al Parido Nacional para atribuirlo a la alianza surgida ad hoc, en la campaña electoral previa a los comicios de 2019.

Según Sanguinetti, durante esas cuatro décadas las relaciones entre los partidos tuvieron sus más y sus menos, pero se produjo una “benéfica aproximación” cuando “el Frente Amplio abandonó sus tesis guevaristas y su impugnación a la economía de mercado, fundamentalmente por el impulso del general Seregni y el contador Astori, que condujo la economía en los 15 años del Frente Amplio”.

Pese a ello, el referente colorado teme que el Frente Amplio haya tomado en los últimos tiempos otra deriva.

“El dilema es que, así como los hechos muestran esa evolución en el que mañana vuelve a ser el partido de gobierno, el discurso permanece muy cerca de lo histórico. Así es que se juzgan y evalúan los hechos de la economía de mercado con la mentalidad socialista, corporativa, anticapitalista por dogma y proclama. Terminamos aplicando las reglas del fútbol a un partido de básquetbol, donde la pelota se emplea con la mano”, ejemplifica deportivamente.

Para Sanguinetti, “la cuestión ya está a la vista estos días con la furia con que el PIT-CNT ha arrancado en contra del Ministro de Economía. Primero fueron el partido socialista y comunista y un mismo colega de gabinete, el de Trabajo, que manifestaron su desacuerdo con el Economista Gabriel Oddone. Ahora, de modo específico, el PIT-CNT se lanzó contra la idea de “desindexar los salarios” que había manejado Oddone en un reportaje. Fue tanta la virulencia que hasta arrastró a la impugnación al futuro secretario de la Presidencia, que al renunciar al Senado para ir a ese cargo dejó en claro que desde la Torre Ejecutiva se manejará al Partido y no desde el Parlamento”, considera.

Según Sanguinetti, estos comportamientos son “la evidencia rotunda de los que juegan el partido con reglas de otro deporte. Nunca entendieron que siendo la inflación el peor impuesto conocido para el castigo a quienes viven de sueldos o jubilaciones, todo lo que la aliente es malo y todo lo que la desaliente es bueno”.

Por ello, el político entiende que “si no lo dejan a Oddone desindexar, podemos ya adelantar que este año la inflación no será menor a la del año pasado. Incluso probablemente mayor. El mucho o el poco dependerá de otros elementos, pero que la tendencia será a la suba, no lo dudemos”.

Posteriormente, Sanguinetti apuntó hacia la gestión educativa, y acusó al Frente Amplio de “avalar automáticamente todo lo que la Fenapes y las delirantes gremiales piensan”.

“Ya están prontos para bendecir a los profesores que violaron abiertamente la laicidad, con propaganda sobre elecciones y plebiscitos. En una palabra, se nos viene de nuevo la noche. La luz de esperanza que planteó la Transformación Educativa, como inicio de un proceso a largo plazo, ya se está apagando”, expresa.

El presidente Orsi es un hombre sensato, equilibrado, que sabe lo que es manejar un presupuesto, por su larga experiencia en la Intendencia de Canelones. Pero detrás de cada decisión tendrá esa puja interna entre la racionalidad económica y el voluntarismo frentista. Le deseamos, como uruguayos, la mejor de las suertes. Ojalá la tenga. La va a precisar en este mundo sin rumbo previsible en que estamos”, sostiene.