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“Si no cambia el libreto…” el panorama para el Domingo de Pascua y el “aguazo” que vendrá

Esta mañana, en su columna habitual en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis analizó lo ocurrido durante el pasado fin de semana, y proyectó el siguiente.

En ese sentido, comentó las abundantes precipitaciones registradas ayer en el sur del país, con volúmenes de 80 milímetros en Lavalleja y 100 en Montevideo.

Según Ramis, “fue una lluvia continua y mansa”, sin duda bienvenida por el sector agropecuario. Sin embargo, el experto consideró que es prematuro asegurar que resulten suficientes para resolver el déficit hídrico generado por meses de lluvias insuficientes.

En cuanto a la presente jornada, Ramis pronosticó “algunas lloviznas, especialmente en el sur”, y señaló que en la mañana descargaba sus últimas aguas “una célula de tormenta en Melo”, que ya se encontraba de salida.

Acerca de la actual “Santa semana de Turismo”, Ramis proyectó que, de acuerdo con lo que indican los modelos meteorológicos que consulta, se mantiene la probabilidad de lluvia durante el Domingo de Pascua. Eso sucederá “si no cambia el libreto…”, sugirió el experto, dado que todavía faltan varios días para esa fecha.

En lo que refiere a la semana siguiente, Ramis insistió en su anuncio acerca de “importantes episodios de lluvia” el lunes 7 y el martes 8 de abril, “especialmente al sur del río Negro”.

De acuerdo con el profesional, durante todo abril habrá “episodios importantes, aunque no muy continuados” y remarcó que los del arranque de la próxima semana serán “bastante buenos”.