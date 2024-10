Elecciones 2024

“Si lo votamos y sale, yo ahí ya no me puedo hacer cargo”, dijo Lacalle sobre plebiscito

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, volvió a desalentar el plebiscito de la seguridad social que se votará el próximo domingo 27 de octubre. Esta vez, en la inauguración del Aeropuerto de Melo, en Cerro Largo, donde encabezó el acto, “alertó” sobre la iniciativa impulsada por el Pit-Cnt, organizaciones sociales y sectores del Frente Amplio y llamó a otros candidatos a “jugársela”.

“Dentro de unos días tenemos las elecciones nacionales. Yo de política no puedo hablar ni hablé en casi cinco años de gobierno, así que no lo voy a hacer, porque si no cumplo yo la Constitución de la ley, no le puedo exigir a nadie que lo haga”, comenzó el mandatario.

Sin embargo, Lacalle Pou dijo que no podía celebrar la inversión en el departamento de Cerro Largo, “que se va a pagar a largo plazo”, “sin hacer hincapié en que tenemos que cuidar la confianza y que tenemos que cuidar la institucionalidad nacional”.

“Esa construcción, que no es de un partido político, que no es de un gobierno —por suerte—, es como una capa arriba de la otra; después alguna se va descartando, pero el centro, el eje de un país, sigue siendo el construido durante muchos años”, afirmó.

En esta línea, el mandatario insistió en que, muchas veces, se tiende a “relativizar algunas situaciones que se van a dar”. Así, entre analogías con las ortigas en la vida de campaña, el presidente pidió a los presentes que “no voten el plebiscito, porque seguramente le haga un daño irreparable al país”.

“Hay que decirlo, y me parece que cada uno va a tomar su opción, pero que quede claro que si se aprueba este plebiscito —uno dirá: ¿por qué toca este tema acá?— no va a haber financiamiento, financiación, porque si realmente el Uruguay se da el lujo de tirar abajo un sistema —con sus defectos, por supuesto, mejorable, también— al que se pudo llegar por consenso, si lo tira apenas empieza a caminar, ¿quién va a decir ‘yo pongo más dinero en Uruguay’? ¿Quién va a poder apostar a largo plazo? Esto no es asustar ni cuco, es lo que pienso realmente”, dijo el presidente.

En esa línea, Lacalle Pou argumentó que dice lo que piensa y trata de “no exagerar”. “Tengo la obligación a pocos días de la elección de decirles que voten lo que voten —eso no es mi tema—, cuando vayan a votar en el plebiscito lo que sí les digo es que piensen que hay un Uruguay antes de ese plebiscito y uno después”, afirmó.

El mandatario además llamó a otros candidatos a la Presidencia a “jugársela”. “Si realmente están convencidos de que es perjudicial, que no es bueno, no está bueno que se deje en libertad de acción: hay que jugársela”, dijo en referencia a la postura del Frente Amplio sobre la iniciativa.

Así, Lacalle Pou se refirió al supuesto caso en el que la mayoría de los uruguayos apoye el plebiscito: “Si lo votamos y sale, yo ya ahí no me puedo hacer cargo”. “Lo que sí me puedo hacer cargo, como presidente de la República, en una inauguración tan importante, es decirles que tomemos conciencia: lo que tenemos no será lo mejor, pero es lo bueno; si lo tiramos abajo, no solo no vamos a tener un sistema, sino que, además, afuera del país va a cambiar la visión que se está teniendo de que es un país confiable con instituciones fuertes y gobernantes confiables”, agregó.

En rueda de prensa, Lacalle Pou defendió la reforma de la seguridad social que se aprobó bajo su administración y que desde “hace 15, 20 años se dice que es urgente y nadie la había hecho”.



“Este gobierno de coalición decidió tener el coraje y además el sentido de la urgencia, que fue proceder a esa reforma, que es lo mejor que pudo salir, porque, entre otras cosas, requiere de acuerdos políticos”, expresó. De este modo, el mandatario aseguró que el proyecto “está hiperdiscutido, porque estaba hiperdiagnosticado y nadie se había animado a hacer las cosas”.

En tanto, el presidente dijo que la Constitución lo “habilita” a posicionarse en contra de la iniciativa del Pit-Cnt y recordó que “después de que esté aprobado, va a ser tarde para arrepentirse”.

En el departamento de Cerro Largo, participamos de la inauguración del aeropuerto internacional de Melo. pic.twitter.com/1FV0qTOk5h — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 15, 2024