“Si es patriarcal no es justicia”: repudian fallo que condenó a mujer que perdió a su bebé

"Si es patriarcal no es justicia. Repudiamos la sentencia hacia una madre que perdió a su bebé por muerte súbita. Se la acusa actuando de manera ciega frente a un contexto de múltiples vulnerabilidades, revictimizándola. Una vez más el Poder Judicial no es justo con las mujeres", escribió en Twitter el colectivo Encuentro Feministas Diversas, en referencia al trágico hecho ocurrido en la madrugada del domingo en Ciudad del Plata, San José.

La Fiscalía de Libertad imputó este lunes a la mujer, madre de cuatro niños, tras la muerte de uno de ellos mientras trabajaba en Montevideo. La fiscal Flavia Cedrez formalizó la investigación sobre la mujer, que fue defendida por una abogada pública.

Fueron muchas las voces que se alzaron contra la decisión de la Justicia, que condenó a la mujer a pesar de que su ausencia no tuvo incidencia en la muerte del pequeño, quien falleció por Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL).

En este sentido se pronunció la directora de la ONG El Paso e integrante de la Intersocial Feminista, Andrea Tuana, quien escribió: "Toda mi solidaridad con las madres que perdieron sus hijos. El bebé que muere de muerte súbita y la joven cuyo bebé (mellizo) falleció días atrás. El ensañamiento de la sociedad no tiene límites. Ni el dolor ni la tragedia de estas mujeres frenan a los castigadores sociales".

También se manifestó contra el fallo la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche: "Un bebé fallece por muerte súbita. Madre pobre, sola, a cargo de 4 hijos, es imputada. No lo causó, no podría haberlo evitado. Pero la patria potestad exige a las mujeres pobres lo que no exige a los padres. Esto no es justicia, es patriarcado y clase".

El hilo de Twitter elaborado por Lucía Giudice obtuvo más de 4.000 likes y casi 2.000 retuits. En él, la usuaria denunció la ineficiente defensa a la que accedió la imputada, que accedió a un acuerdo abreviado para "evitar" un juicio, a cambio de reconocer su "responsabilidad" en el peligro al que supuestamente expuso a sus hijos.

"Responsabilidad que no tiene, pues no hay pruebas de que los hijos estuviesen en el peligro que la ley reclama para decir que cometió el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad", afirmó Giudice.

"¿El resultado? Una mujer que desde antes es víctima de un sistema perverso, pero ahora se lo confirman. Que la culpa de que muera su hijo es de ella, por no cuidarlo. Que la culpa es de ella por no tener quien la ayude con el cuidado. Que la culpa es de ella por ser pobre".

Asimismo, destacó el protagonismo de las mujeres en el proceso: "Y hay que decirlo para tomar dimensión del problema: las tres protagonistas son mujeres. Jueza, fiscal y defensora. Tenemos que hablar del modelo de madre y mujer que manejamos entre nosotras y la vara con la que medimos a las que no cumplen con él".

Otro de los aspectos del caso ampliamente criticado por la opinión pública fue la no responsabilización de los padres de los niños. "El padre de uno de los hijos estaba en audiencia. ¿Por qué ese hombre no fue formalizado? Este caso es de manual", finaliza la usuaria.

