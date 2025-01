“Si entras ilegalmente enfrentarás consecuencias severas”: Trump inició deportación masiva

Los primeros dos vuelos de deportación del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, arribaron este viernes a Guatemala en aviones militares procedentes de Texas, informaron las autoridades del país centroamericano.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), un primer vuelo con 79 personas, 31 mujeres y 48 hombres (todos mayores de edad), arribó en la madrugada de este viernes a una base de la Fuerza Aérea de Guatemala desde Laredo, Texas, Estados Unidos (EE. UU.).

El segundo vuelo —también desde Texas— aterrizó en la mañana de hoy, pero aún no hay datos oficiales de la cantidad de guatemaltecos que viajaban.

Según las imágenes oficiales, los migrantes llegaron en un avión de la fuerza aérea estadounidense a diferencia de los deportados durante la administración de Joe Biden que eran devueltos en aeronaves rentadas.

“El presidente Trump está enviando un mensaje claro y fuerte a todo el mundo: si entras ilegalmente a los Estados Unidos de América, te enfrentarás a consecuencias severas”, escribió en X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al compartir las imágenes de los detenidos subiendo al avión militar.

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1