“Seriedad, serenidad y compromiso”: el mensaje de Orsi tras reunirse con Lacalle Pou

El presidente electo Yamandú Orsi realizó este miércoles algunas reflexiones tras la primera reunión mantenida con el mandatario Luis Lacalle Pou, en el primer encuentro de la transición luego de su triunfo en el balotaje del pasado domingo 24 de noviembre.

En una publicación, el exintendente de Canelones comentó que en este encuentro se comenzó con el proceso de cambio de gobierno. “Con seriedad, serenidad y compromiso, nuestros equipos ya se encuentran trabajando de cara al 1º de marzo” de 2025, manifestó Orsi.

— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 27, 2024

Lacalle Pou y Orsi se reunieron en la tarde de este miércoles en Torre Ejecutiva, en un encuentro que duró alrededor de una hora. Allí, hablaron sobre “algunas cosas obvias y necesarias para el proceso de transición”, según expresó el presidente electo en una conferencia de prensa posterior.

“A partir de ahora empieza un proceso y un trabajo que es arduo, pero que lo primero que tenemos para decir es que las puertas están bien abiertas para trabajar con todos los materiales sobre la mesa, con todo preparado”, enfatizó.

En ese mismo discurso, Orsi confirmó que el senador Alejandro Pacha Sánchez será el próximo secretario de Presidencia.

A su vez, señaló también que este jueves 28 de noviembre viajará a Brasil para reunirse con el mandatario de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Tengo un tema bien concreto para hablar con nuestros hermanos de Brasil”, detalló el presidente electo. En concreto se refirió a dos procesos de licitación en la frontera con Cerro Largo y Rocha.

Por otro lado, se refirió también al proyecto de generar una infraestructura hídrica en Arazatí, conocido como proyecto Neptuno.

Orsi contó que el asunto fue mencionado en su encuentro con Lacalle Pou, pero que “es uno de los temas para seguir conversando”.

“Lo de Arazatí simplemente lo dimos como titular. No hay una fecha y no sé si lo van a firmar. Hay algunos aspectos del proyecto que no me terminan de convencer, pero no precisamos nada sobre esto”, consideró Orsi. “En algún momento lo vamos a tener que hablar”, sostuvo el frenteamplista.

