Internacionales

¿Serenidad o arrogancia? La desafiante sonrisa de Tatiana Marset y lo que le espera

El pasado viernes, la inesperada captura del narco uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz, Bolivia, se convirtió en una bomba mediática en todo el continente.

Junto al buscado criminal cayeron varias personas, entre ellas una joven de 22 años identificada como Tatiana Marset Alba, su hermana por parte de padre.

Mientras Sebastián Marset fue enviado de manera exprés a Estados Unidos, el resto de los detenidos quedó alojado en el presidio cruceño de Palmasola.

Cuando las autoridades locales mostraron públicamente a los capturados, hubo algo que llamó la atención: la sonrisa —desafiante o quizá tensa— de la joven uruguaya.

De hecho, la sonrisa de Tatiana Marset se hizo viral y generó incluso bromas y hasta halagos en redes sociales.

Sin embargo, más allá de la suficiencia que pueda transmitir su lenguaje gestual, lo cierto es que a la joven le espera un futuro difícil. Los investigadores bolivianos consideran que la mujer no estaba en el cubil de Marset en visita familiar, sino que era parte relevante de la organización de su hermano.

Según informara el medio local El Post, Tatiana Marset estaría a cargo del resguardo de la casa de seguridad donde se produjeron las capturas, también participaría de la coordinación logística con extranjeros e incluso en la custodia de armamentos.

Por ello, su sonrisa podría ser un mero rictus nervioso, un gesto de desdén o quizá de confianza en que podrá librarse de la situación que la aqueja.

Elusiva

Tatiana Marset había sido detenida el año pasado en Madrid, pero la Justicia de ese país la dejó libre por falta de pruebas. Es esposa de Sebastián Alberti Rossi, un joven uruguayo que está preso desde 2023 por homicidio tras fugarse de la cárcel de San José en abril de 2021, un centro penitenciario de mínima seguridad.

La implicación de Tatiana Marset en las actividades de su hermano salió a la luz en el año 2023.