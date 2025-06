¿Será hoy el día? La nieve ya está en Buenos Aires y podría llegar a Uruguay

Locales

“Nuestra medianía también pasa por ahí. Un territorio suavemente ondulado solo puede permitir la lluvia, la llovizna, la tanguera garúa. […] En suma, no merecemos la nieve”.

“Miren lo que voy a decirles: no solo no nos merecemos la nieve, como dijo alguien hace un momento, sino que debemos dar gracias por no tenerla. En invierno aquí caen cuatro gotas locas y todo se suspende, mueren viejitas asfixiadas por el gas de queroseno y los teléfonos dejan de funcionar. Hay que pensar un poco en eso, me parece. No deja de ser un riesgo, algo imprevisto”.

Los párrafos de arriba pertenecen a la obra teatral El elogio de la nieve, basado en el cuento homónimo del escritor uruguayo Hugo Burel, y que en 1995 mereciera al Premio Juan Rulfo.

En dicha obra, los parroquianos de un café discuten acerca de la posibilidad de que se cumpla o no un pronóstico de nevada, diálogo que se transforma en un verdadero reflejo de debates identitarios de nuestro país.

En Uruguay, la nevada es una suerte de quimera meteorológica que anhelamos y tememos: sabemos que carecemos de máquinas barredores, cadenas para neumáticos y cualquier parafernalia para un paisaje blanqueado por la nieve. Pero también deseamos ver caer los copos y sentir que somos un poco más como la Suiza de Europa, y no la de América.

Este proemio literario y filosófico viene a cuento por las expectativas suscitadas acerca de la posibilidad de que , por estas horas, aparezca la ansiada y temida nieve.

Tal como informáramos, El observatorio meteorológico Metsul informó este domingo que la “potente masa de aire frío que avanza actualmente por el sur argentino podría provocar nieve”, incluso en Uruguay, en la madrugada del lunes.

“Se trata de una ola de frío muy intensa con aire helado en todos los niveles de la atmósfera que llegará al sur de Brasil este lunes. El aire frío será impulsado por un ciclón extratropical que estará muy cerca de la costa de la provincia de Buenos Aires, que traerá vientos fuertes a muy fuertes, en algunos lugares hasta intensos, en la costa atlántica bonaerense y en el sur y este de Uruguay”, señaló el organismo.

Asimismo, se prevén ráfagas de viento “muy fuertes” de entre 80 y 100 km/h en el sur y este uruguayo; en Punta del Este, se podría superar esa cifra.

En ese contexto, Metsul señala que “la posibilidad de nieve en algunas zonas de Uruguay, donde la nieve es poco común debido a la baja altitud”.

“Podría nevar, por ejemplo, en departamentos más al suroeste, sur y centro de Uruguay, especialmente en la zona de Villa Serrana y en zonas más al sur del país”, adelanta.

Blanca Buenos Aires

Las bajas temperaturas esperadas para el comienzo de la semana ya comenzaron a hacerse sentir en la provincia de Buenos Aires, con la caída de nieve en regiones del suroeste.

En particular, en las localidades de Puan y Sierra de la Ventana, varios internautas notificaron la presencia de aguanieve durante el domingo.

Asimismo, desde la cuenta de X Tiempo Amba se destaca que “los principales modelos meteorológicos siguen dando la posibilidad de tener algunos copos de nieve en la siguiente madrugada / mañana, habrá que estar muy atentos a los chaparrones que se formen en ese lapso (ya que la duda es si se forman, porque si lo hacen es muy factible precipiten en forma de nieve)”.

Esto se debe a “una entrada de aire antártico (un poco más fría que la polar), que viene con -27 grados entre los 2000/6000 metros y de -8 en 2000 metros. Ante esta situación hay pronostico oficial de posibles nevadas”.

#Nieve ???

Los principales modelos meteorológicos siguen dando la posibilidad de tener algunos copos de nieve en la siguiente madrugada / mañana, habrá que estar muy atentos a los chaparrones que se formen en ese lapso (ya que la duda es si se forman, porque si lo hacen es muy… pic.twitter.com/eOSOmnPZjd — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) June 22, 2025

Si bien la previsión argentina apunta a un área cuyo centro está en la provincia de Buenos Aires, el perímetro incluye el sur y el sureste de Uruguay.

#Nieve ??

Caida de graupel en Capital Federal, muchas zonas rondan los 2 / 3 grados con precipitación, al límite!. pic.twitter.com/dnJcOL6y3d — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) June 23, 2025

En Uruguay

En consonancia con lo descrito, ayer se reportaron en el departamento de Colonia lluvias y granizadas. En particular, el programa radial Perdidos Enel Dial, de Radio Colonia, informó sobre caída de granizo en la localidad de Tarariras

De momento, el Instituto Uruguayo de Meteorología avizora mínimas de 0 grados y -1 grados entre lunes y miércoles, pero nada dice acerca de la utópica nieve.