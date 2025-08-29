“Sentado al aire libre”: sepulturero denunció extraño caso de profanación

Curiosidades

Un caso de profanación de sepulcro se hizo viral en las últimas horas, luego de que se divulgaran imágenes de la tumba vandalizada y el cuerpo retirado de esta.

Según informaron medios locales, el hecho fue constatado en la mañana del miércoles por un sepulturero del cementerio público Morada das Verdes Colinas, situado en el área metropolitana de la ciudad brasileña de Recife.

Si bien los trabajadores de las necrópolis están familiarizados con lamentables casos de vandalismo,, el episodio en cuestión sorprendió al funcionario por sus características. De acuerdo con su relato, la lápida y la losa habían sido profanadas, y el cadáver se retiró de su ataúd y se colocó sobre la tierra en posición sedente.

El fallecido fue identificado como Vladimir Vital, pero las autoridades no divulgaron desde cuándo estaba sepultado.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en que el cuerpo es retirado del lugar y trasladado por un vehículo del Instituto de Medicina Legal.

?? Corpo é encontrado sentado sobre túmulo em cemitério de PE



Prefeitura do município acionou autoridades após coveiro encontrar cadáver fora do caixão



Leia: https://t.co/iz8vWuyxOQ pic.twitter.com/OshkbvRCoS — Metrópoles (@Metropoles) August 29, 2025

La Policía Civil indicó que las investigaciones "están en curso hasta esclarecer totalmente el caso".

Según consigna el portal noticioso G1, la policía no identificó todavía a ningún sospechoso por el extraño suceso. Tampoco respondió al ser consultada acerca de si se había sustraído algún objeto de la tumba o del cuerpo.

La legislación del país vecino contempla penas de entre 1 y 3 años para casos de profanación de sepulcros.