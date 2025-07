“Sencillo, bonachón y respetuoso”: así era Joel, el sargento asesinado en Punta Gorda

Policiales

La muerte de Joel Rodríguez, el sargento de la Guardia Republicana de 35 años que se encontraba internado en estado grave tras recibir un disparo en la cabeza en la noche de este viernes en una rapiña ocurrida en Punta Gorda, generó todo tipo de repercusiones.

Tras conocerse del deceso del joven este sábado 12 de julio, el ministro del Interior, Carlos Negro, lamentó la muerte y aseguró que el crimen “no quedará impune”.

Por su parte, la cuenta de Facebook Guardia Republicana, que nuclea a familiares y efectivos de esa fuerza policial, realizó un sentido posteo en el que recuerdan a Rodríguez.

“Joel tenía 35 años y llegó al cargo de sargento. Era negociador de la Guardia Republicana desde el 2016, donde surgió la primera camada de efectivos que se dedicaron a esta especialización dentro de la Policía Nacional”, recordó la cuenta.

Tras esto, destacaron que el sargento “era un gran policía”: “Compañero, servicial y tenía una gran vocación por su carrera profesional”.

“Dentro del grupo de negociadores trató muchas veces con personas que debió negociar su entrega y lo hizo con éxito, asimismo debió asistir y entrevistar a familiares de quienes estaban en situaciones complejas”, resaltaron.

También se indicó que Joel “amaba la velocidad y las motos”. “Justamente, la moto que le robaron y le costó la vida, era una Kawasaki de alta cilindrada”, agregaron.

“Por encima de cualquier descripción y anécdota, Joel fue un gran compañero, amante de la profesión, la cual tomó muy seriamente. Sencillo, bonachón, respetuoso y bien dispuesto siempre. Ha dejado la vara muy alta dentro de sus compañeros y en esta Fuerza”.

La cuenta termina la publicación con la exclamación: “¡Siempre estarás presente en el corazón de todos, Joel!”.

El caso

El efectivo murió tras permanecer ingresado durante varias horas en el CTI del Hospital de Clínicas con un importante “daño cerebral”.

El Ministerio del Interior informó a primera hora de este sábado que el Departamento de Homicidios, la Dirección Nacional de Policía Científica, el Centro de Comando Unificado y la Jefatura de Policía de Montevideo se encontraban trabajando para esclarecer el hecho.

Según relató un testigo al citado medio este viernes, el hombre fue abordado por seis delincuentes que llegaron al lugar en tres motos.

“Empujan a una persona –el policía– que teníamos atrás en una moto de alta cilindrada Kawasaki, le pegan un tiro en la cabeza y se llevan su moto. A mí me amenazaron con la pistola y le tuve que dar la llave. Me tiré al piso, me llevaron el celular y por suerte no me dispararon”, dijo la persona.

El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) había comunicado sobre la muerte del efectivo en sus redes sociales en la noche de este viernes, pero luego borraron la publicación en la que habían manifestado su “profundo dolor, indignación y repudio”.

“No estamos por fuera de la inseguridad; la padecemos como cualquiera y, a veces, con el costo más alto: la vida. Desde Sipolna acompañamos con el corazón destrozado a su familia, amigos y compañeros”, decía la carta.