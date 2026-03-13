“Señal clara”: EE. UU. investiga a Uruguay por “trabajo forzoso” en importación de bienes

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La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (EE. UU.) abrió una investigación contra 60 países, uno de ellos es Uruguay. Esto generó la reacción del senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry.

El trabajo del organismo estadounidense “determinarán si los actos, políticas y prácticas de cada una de estas economías, relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, son irrazonables o discriminatorios y perjudican o restringen el comercio estadounidense”, informaron en un comunicado.

Según informaron, la investigación que lleva Estados Unidos es un mecanismo que utiliza para responder a prácticas comerciales que considere injustas, discriminatorias o perjudiciales para su comercio exterior. Una vez iniciada la investigación, se abre un proceso que incluye consultas con los gobiernos involucrados, análisis de organismos especializados y audiencias públicas en las que actores interesados pueden presentar comentarios y testimonios.

Para Bordaberry, esto es una “señal” de que el enfrentamiento entre EE. UU. y China “se pone serio”, por lo que “Para Uruguay la señal es clara: el comercio internacional empieza a exigir no solo qué se produce, sino cómo se produce”.

“Si el país juega bien sus cartas —trazabilidad, instituciones y estándares laborales—, puede transformarse en proveedor confiable frente a competidores cuestionados. Pero tiene que jugarlas”, sentenció el legislador colorado.

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