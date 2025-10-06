Política

“Según de qué partido es…”: el comentario de Besozzi sobre decisión de la Corte Electoral

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, se refirió este lunes a la decisión de la Corte Electoral de no suspenderle la ciudadanía, medida que el ente analizó tras su imputación por siete delitos de corrupción.

“Yo les había dicho a los doctores que esperaba con tranquilidad esto. Acá lo que no había mucho es apelaciones. Estaba preparado para todo. Estaba consciente de lo que podía pasar”, dijo en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10).

“Hoy pensaba en la gente que me votó para gobernar, para hacer, para mejorar la calidad de vida. Lo sigo pensando así”, agregó.

Asimismo, Besozzi evitó “decir un disparate”, porque su “condición de canario de campo podría llegar a decir algún disparate”.

“Me tengo que concentrar en que tengo que gobernar. Para eso me votó la gente. Hay mucho para analizar de esto. Más adelante lo analizaremos”, afirmó.

De todas formas, el intendente expresó que le “preocupa cómo arrancó todo esto” y su situación actualmente en la Justicia.

“Creo que no nos merecíamos estar en lo que estábamos, en particular yo ni ninguno de los muchachos. No es un tema de merecimiento la Justicia. Lo cierto es que hasta ahora lleva un montón de meses. Hay hasta una fiscal sumariada, no nos olvidemos de eso”, comentó, en referencia a Stella Alciaturi.

“No quiero pensar, dijo Wilson Ferreira, que, según quién esté en el banquillo de los acusados, leemos la justicia. Parecería que, según de qué partido es, [cómo] se lee la justicia. No para mí, no quiero que pase para nadie […] Sí me preocupa que, según de que partido sea, hay cuatro que votan para un lado y cuatro que votan para otro. Eso me preocupa un poco”, sentenció Besozzi. La votación final de la Corte fue de cinco contra cuatro.

El jerarca departamental, que tras su imputación aguarda a una eventual condena, se enfrentaba a una decisión que lo hubiera inhabilitado para continuar ejerciendo el cargo de intendente.

