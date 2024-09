“Seguimos esperando el programa”: Delgado arremetió contra Orsi en un extenso hilo de X

Elecciones 2024

No soy yo, eres tú

El candidato a presidente por el Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, criticó este domingo a Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio (FA), a través de un hilo en la red social X.

“Estimado Orsi, a un mes de las elecciones, seguimos esperando el Programa de Gobierno del Frente Amplio”, comenzó.

“A fin del año pasado el FA anunció las ‘bases’ que subieron a la web en diciembre. Tras las críticas recibidas sobre dicho contenido y cuando [Carolina] Cosse sacó sus bases durante la interna, declaraste que luego de la elección el candidato ganador definiría el contenido”, dijo apuntando al exintendente de Canelones.

Asimismo, el exsecretario de Presidencia criticó que la presentación del programa se haya “postergado” en dos oportunidades.

“La semana pasada en Colonia, presentaron 7 páginas con 48 propuestas sin el respaldo técnico que explique cómo las van a concretar”, siguió el candidato blanco.

“Te he propuesto debatir y presentar propuestas más de una vez. Te has negado. El FA decidió no debatir, ni participar en los eventos de actores de la sociedad para que los candidatos expongan sus ideas sobre temas clave para el país”, agregó Delgado.

Luego, defendió su programa de gobierno presentado en mayo de este año. “También no hubiera gustado debatir al respecto”, comentó.

Tras un repaso de algunas de sus propuestas, Delgado volvió a apuntar contra Orsi y el FA. “Durante 4 años el FA se opuso sistemáticamente a todo lo que hizo nuestro gobierno. Siendo tan implacables para la crítica, esperábamos un Programa que diera respuestas a todas esas críticas realizadas”, aseguró.

“No parece honesto, a un mes de las elecciones, que un partido importante como el FA, pretenda ganarlas sin tener acordado un Programa de Gobierno”, concluyó.

