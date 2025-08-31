Internacionales

“Seguimos buscando a Loan, como a Nisman”: polémica analogía del gobernador de Corrientes

Montevideo Portal

En el marco de las elecciones provinciales de Corrientes, el actual gobernador, Gustavo Valdés, brindó una rueda de prensa en donde se refirió al caso de Loan, el niño desaparecido desde el 13 de junio de 2024, en dicha localidad.

Consultado por la prensa si se seguía en la búsqueda del niño, afirmó que “la Justicia Federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan, como a Nisman”.

La analogía generó críticas de todos los colores en redes sociales, debido a que el exfiscal falleció en 2015 en Buenos Aires.

Este domingo se llevan a cabo las elecciones para elegir al nuevo gobernador. Juan Pablo Valdés, oficialista y hermano del actual jefe provincial, se perfila para ser reelecto en primera vuelta.

Montevideo Portal