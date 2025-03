“Se violaron los derechos del imputado” y de la defensa, dijo abogado de Besozzi

Judiciales

Juan Fagúndez, abogado defensor de Guillermo Besozzi, exintendente de Soriano imputado por siete delitos vinculados con corrupción cuando estaba al frente de la comuna, se refirió este lunes al caso de su cliente.

“Es una defensa técnica. Consideramos que se violaron los derechos del imputado y de los abogados a ejercer una defensa digna”, dijo en entrevista con 970 Noticias.

El jurista aseguró que la decisión de imputar a Besozzi se tomó de manera anticipada a la finalización de la audiencia en cuestión. “En la resolución no hay una sola referencia a lo que dijo la defensa”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que “es exagerada” la medida de prisión preventiva y expresó que “hay cosas muy contradictorias”.

Con respecto al insulto que el exintendente le hizo a la fiscal Stella Alciaturi, Fagúndez dijo que “están interviniendo una conversación entre dos personas” y que “es bastante lamentable que se saquen ese tipo de cosas que no son noticia”.

“Si esto puede considerarse persecución política, no me lo he puesto a pensar […] él está habilitado para hacer su campaña. No era necesario coartarle la libertad de movimiento para seguir realizando su campaña”, manifestó.

Asimismo, opinó que “indirectamente” se están “afectando los derechos políticos de la persona”.

“Él ya estaba en campaña y ya se había presentado a la sociedad como candidato a la intendencia, y surge esta medida de coerción de la libertad”, agregó.

Según el abogado, el argumento de la posible fuga de Besozzi, usado en su momento para justificar la aplicación de tobillera electrónica, “se cae por su peso”.

“Ahora parece que puede entorpecer la investigación, que tiene tres años y medio. La trascendencia de los argumentos es mínima”, sentenció.

