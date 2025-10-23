Locales

“Se vino abajo de la nada”: una rama en caída libre provocó un susto a vecinos de Palermo

La caída de una rama de gran tamaño provocó sorpresa este jueves entre los vecinos de Palermo. La situación resultó llamativa por el tamaño del fragmento vegetal, y porque —según dijeron testigos a Montevideo Portal— “se vino abajo de la nada”, sin que el viento u otras circunstancias del entorno permitieran anticipar el hecho.

El accidente sucedió en las calles Javier Barrios Amorín y Cebollatí, concretamente sobre la plaza Thomas Jefferson.

Tal como se aprecia en las imágenes, parte del grueso gajo y su follaje aterrizó sobre dos coches estacionados en el lugar, pero no les causó mayores daños.

Por fortuna, nadie acertó a pasar por el lugar en el momento de la caída. “Unos minutos antes, una señora estaba sentada tomando mate ahí [en un banco de la plaza junto al árbol], se fue justo”, dijo un vecino.

Al momento de redactarse la presente, la policía coordinaba acciones con la Intendencia de Montevideo para retirar la rama.