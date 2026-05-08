“Se va a concentrar en Uruguay” y “peligro”: avisos brasileños sobre “ciclón bomba”

El miércoles, el observatorio meteorológico brasileño MetSul emitió una advertencia por la formación de un “ciclón bomba” frente a las costas de Argentina a fines de esta semana. Según el organismo, el fenómeno será “muy intenso” y afectaría a gran parte de Sudamérica.

Esta mañana, y con el fenómeno ya en marcha, el observatorio actualizó su pronóstico, tanto acerca de la intensidad como del alcance geográfico.

Según MetSul, el ciclón extratropical bomba “experimentará un proceso de intensificación muy rápido a lo largo de este viernes, cuando la presión atmosférica en el centro del sistema meteorológico tenderá a desplomarse”.

Es en ese momento cuando se producirá la ciclogénesis explosiva, es decir, “la formación de lo que se denomina una bomba meteorológica o ciclón bomba, con una caída muy rápida y brusca de la presión atmosférica en el centro del ciclón”.

Sin embargo, lo peor del fenómeno se produciría el sábado y sobre el océano Atlántico, con estimaciones de “vientos de hasta 170 km/h a 180 km/h en mar abierto, lejos del continente”.



En cuanto a lo que sucederá en tierra firme, MetSul considera que “los vientos más intensos se concentrarán en las zonas costeras argentinas y en el sur y este de Uruguay”. En ese sentido, el observatorio actualizó “a la baja” su proyección del miércoles.

En aquel momento había adelantado velocidades de hasta 100 km/h en territorio uruguayo. Ahora, pronostica que “las ráfagas más fuertes se registrarán entre Montevideo y Maldonado el viernes y el sábado, con velocidades entre 60 km/h y 90 km/h”.

Asimismo, el pronóstico advierte sobre “una marejada ciclónica a lo largo de la costa de Río Grande del Sur”, que se concentrará en la zona fronteriza con nuestro país. De hecho, subraya que se sentirá “especialmente en la región de Hermenegildo”, balneario situado a solo 29 kilómetros de Chuy.

Anuncio oficial

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), organismo oficial brasileño en materia meteorológica, emitió una alerta de nivel naranja válida por toda la jornada de hoy. La advertencia rige en el estado de Río Grande del Sur, e incluye la mayor parte de la franja fronteriza con Uruguay.

El nivel de severidad es de “peligro”, debido a que se prevén “vientos entre 60 km/h y 100 km/h”, con “riesgo de caída de árboles, daños en tejados y daños generales a edificios y cultivos”.

“En caso de ráfagas de viento, no se refugie bajo los árboles, ya que existe riesgo de caída de ramas y descargas eléctricas, y no estacione vehículos cerca de torres de transmisión ni vallas publicitarias”, recomienda la institución brasileña.

El aviso especial de Inumet

En nuestro país está vigente un aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), por la “profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico”.

Este fenómeno afectará principalmente a la zona costera, donde se esperan vientos persistentes de entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h. Además, se prevé un aumento significativo del oleaje y un marcado descenso de la temperatura, lo que generará bajas sensaciones térmicas en todo el territorio nacional hasta el domingo.