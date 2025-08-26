“Se terminaron años de amargura”: Justicia falló a favor de estafados y BROU deberá pagar

Judiciales

La Justicia falló a favor de una pareja que fue estafada en noviembre de 2021 a través de dos transferencias fraudulentas desde su cuenta en el Banco República Oriental del Uruguay (BROU) por un total de US$ 9.000 y el BROU deberá resarcirlos económicamente.

Robin Villareal y su esposa Ana, ambos oriundos de Sarandí Grande, Florida, fueron hackeados, en primera instancia, mediante WhatsApp para modificar las contraseñas del acceso a la cuenta y mover el dinero mediante dos transferencias online que no fueron autorizadas por los propietarios de la cuenta.

Si bien este tipo de delitos son cada vez más frecuentes, se trata de la primera vez que el BROU no logró atribuir la responsabilidad a los usuarios por, de una manera u otra, caer en la estafa.

El abogado de las víctimas, Diego Paseyro, dijo a Telemundo (Canal 12) que la importancia de este caso radica en que “el banco siempre se ha opuesto” a reembolsar el dinero estafado “porque entiende que la responsabilidad siempre es del usuario”.

Eso, según Paseyro, “no es así, en la medida en que la ley de Defensa al Consumidor determina que, si el sistema informático que el banco impone al usuario falla, el banco debe responder”.

“No es el único caso; hay varios que están en trámite, incluso al día de hoy. En este caso en particular obtuvimos una sentencia 100% favorable en primera instancia, el banco apeló y en segunda instancia fue confirmada la sentencia en primera instancia”, completó y destacó que esto “genera un precedente histórico en Uruguay, al condenar al BROU a pagar a sus clientes que fueron víctimas de estafa”.

Villareal, por su parte, visiblemente emocionado, destacó la “alegría” que les dio la sentencia firme “después de cuatro años de estar luchando por esto, con una institución que es bastante poderosa”.

“Fue una alegría que el banco nos devolviera lo que era nuestro, porque nosotros nunca hicimos nada para que ese dinero nos faltara de la cuenta”, indicó.

Asimismo, narró los problemas que le generó a su familia la estafa: “Teníamos ese dinero para entregar a la cooperativa de vivienda, tuvimos que presentar documentos judiciales. A mi hijo, que es diabético, que hoy en día tiene 15 años, lo íbamos a llevar a hacer un tratamiento y no lo pudimos hacer”, recordó.

“En definitiva, perdimos por todos lados: cuatro años de amargura, cuatro años de pasarla mal, pero, bueno, ahora se terminó. Ojalá todos los que vienen acá tengan este final”, completó.

