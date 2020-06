“Sé que sentís que no podés más”: Mirá el mensaje de Canessa para el personal de la salud

Locales

El Ministerio de Salud Pública difundió este domingo en su cuenta de Twitter un video agradeciendo al personal de la salud "por su vocación de servicio, aún en circunstancias adversas", como la actual en el contexto de la pandemia del coronavirus.

¡Gracias al personal de la salud por su vocación de servicio, aún en circunstancias adversas! pic.twitter.com/x3WwDrmBh6 — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) June 21, 2020

En la pieza audiovisual se puede ver a Roberto Canessa, médico y exjugador de rugby sobreviviente del Accidente de los Andes de 1972 hablándole a los funcionarios de la salud y agradeciéndoles por su labor.

"Incertidumbre, soledad, desesperación, querer volver a lo que eras antes, estar perdido. Estuvimos 72 días en la Cordillera de los Andes, muertos de miedo. No quiero ser vanidoso, pero sé que te sentís agotado y que no podés más, que no te dan los brazos. Pero los que están en el frente de batalla son ustedes. Vamos los doctores, las enfermeras, los médicos, los que llevan la comida, los tisaneros. Vamo arriba, no me aflojen", dice Canessa.