“Se puede hacer mucho más por nuestro país”: Orsi y su adiós a la intendencia de Canelones

En el marco de las elecciones de 2024 y después de haber presentado su renuncia, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, comenzó a despedirse de la intendencia, que dejará el 1º de marzo.

Así, en una carta a su “querido pueblo canario”, el precandidato frenteamplista hizo una puesta a punto desde que ingresó a la comuna, en 2005, como secretario general.

“Donde la ciudadanía determine, allí estaré. Pero siempre con la convicción de que se puede hacer mucho más por nuestro país, por nuestra gente”, comenzó Orsi.

En la misiva, el integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) remite al 2004, cuando tuvo “que tomar la decisión” de alejars “de los salones de clase”. “Nuevamente la vida, a la que tanto le agradezco, me pone en un lugar muy particular”, escribió.

De este modo, Orsi describe este cambio como “una mezcla de nostalgia y de entusiasmo”, que lo “empuja a hacer una pausa y transmitirle” a la gente cosas que hoy piensa y siente.

Sobre sus inicios en la Intendencia de Canelones, Orsi expresó: “Confieso que no me llevó mucho tiempo reconocerme como funcionario municipal ya que, en este lugar, la intendencia, que ha sido mi puesto de trabajo por casi 18 años, los y las trabajadoras municipales me hicieron sentir como en mi casa. Gracias enormes a quienes le ponen el hombro a esta hermosa tarea de servidores públicos”.

“Y, por supuesto, vaya un enorme agradecimiento a la gente de Canelones. Por entender y confiar en nuestro trabajo. Porque, en definitiva, la obra más importante en un gobierno republicano y democrático es la construcción de la confianza, que es mucho más que creer. Es convocarnos juntos para fortalecer la esperanza”, agregó.

Según Orsi, “la esperanza tiene relación con lo que se espera”. “Somos conscientes de lo que nuestra gente espera de un gobierno, más precisamente de un gobierno departamental. Que arreglemos las calles, que alumbremos el barrio, que hagamos habitable una placita o el parque. Nos piden también, y con mucha razón, que tengamos un barrio limpio, que nos llevemos regularmente la basura, que protejamos el ambiente”, señaló.

El intendente de Canelones destacó que “a medida que vamos avanzando en las respuestas, surgen otros requerimientos”. Así, “se incorporan en el menú otras necesidades, y solo se avanza si esa confianza sigue creciendo”, consideró.

El integrante del MPP aseguró que los ciudadanos de Canelones “han confiado” en su gestión en la comuna, le han “tendido siempre una mano” y “hecho posible esos avances”.

“No me olvido de que el primer desafío planteado por Marcos Carámbula en el comienzo de este arduo y rico proceso fue hacer viable esta institución. ¿Podía Canelones ser un departamento que caminara firme hacia el crecimiento y el bienestar de su gente? ¿Podía la Intendencia conducir un proceso de fortalecimiento de los servicios y recuperar la credibilidad como institución? Se pudo”, dijo Orsi.

De este modo, el precandidato frenteamplista agredeció “el ser testigo y parte de estas grandes transformaciones de Canelones”. “Kilómetros de pavimentación, miles de focos en las calles, los contenedores domiciliarios, nuevos y mejores espacios verdes, los centros culturales, los polideportivos, las canchitas de futbol infantil iluminadas”, ennumeró.

En su despedida, Orsi señaló que desde su administración se comprometieron “con el estímulo a la inversión y la generación de puestos de trabajo, las obras, los corredores industriales y logísticos, el fomento a la producción agropecuaria”, así como también con “el apoyo a la pequeña y mediana empresa”, que “han sido desafíos permanentes”.

“Todo esto y lo que surge de cada mirada de cada uno de los casi 600 mil habitantes constituye una imagen inequívoca de un departamento en marcha. Que avanza también desde la discrepancia o los acuerdos. Pero que hace posible identificar un futuro mejor y con nuevos desafíos”, escribió el intendente de Canelones.

Orsi expresó, además, que no tiene “dudas que la riqueza del departamento deriva, también, de su diversidad”, como “lo rural y lo urbano, la costa y el interior, lo metropolitano y los pueblos y villas de la campaña”.

“Y, para ellos, vaya mi reconocimiento a los 30 municipios. Con sus concejales, alcaldes y alcaldesas, con su gente participando y decidiendo. Confieso que sigo aprendiendo a través de su experiencia sobre la profundización y expansión de la democracia”, agregó.

“Sé que falta mucho por hacer. Reconozco que hay gente que no le ha llegado aún todo lo que espera y merece de un gobierno departamental. Por ella hay que seguir trabajando, y confío en el equipo que seguirá concretando los proyectos y encontrando los nuevos caminos para avanzar”, escribió.

Orsi reconoció que “la tarea de gobernar es un desafío maravilloso si se la abraza con responsabilidad y, por sobre todas las cosas, con cariño”. “Sé que fui electo para una tarea que se extiende hasta el 2025, pero sepan que esta renuncia tiene mucho que ver con lo que, desde este trabajo, en Canelones, he podido aprender y valorar”, expresó.

“Lo aprendí desde la capacidad de nuestro pueblo de seguir en ese proceso de acumulación positiva. Me permiten irme con la tranquilidad de que, ni por asomo, es esta una renuncia a la vocación de servicio que me ha traído hasta acá”, señaló.

“Donde la ciudadanía determine, allí estaré. Pero siempre con la convicción de que se puede hacer mucho más por nuestro país, por nuestra gente. Que, en definitiva, implica estar en el lado correcto de la vida”, concluyó Orsi.