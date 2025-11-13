Locales

“Se pasean con la jarrita”: incidente entre usuaria y personal de hospital se hace viral

En las últimas horas, un episodio de violencia verbal ocurrió en el departamento de Artigas debido a que una de sus protagonistas divulgó un video en redes sociales.

El hecho ocurrió en la puerta del servicio de urgencia del hospital departamental, donde varias personas aguardaban por atención.

En ese momento, una mujer que había ido con su niña aquejada por diarrea, decidió colarse por una puerta trasera para saber el motivo de la prolongada espera. Según la mujer, encontró al personal dedicado a tareas “no médicas”, mientras los pacientes aguardaban. “Se pasean con la jarrita eléctrica”, expresó.

Ante la intrusión, una trabajadora del centro de salud le dijo a la mujer que regresara a la sala de espera y que dejara de filmarla. Como la autora del video siguió grabando, la trabajadora exigió enérgicamente la presencia policial, según se aprecia en la filmación, editada y divulgada por el medio local Artigas Noticias.

No es un caso aislado

Los incidentes en la puerta de emergencia del hospital se han repetido, y casi siempre con una misma dinámica: personas que pierden la calma ante una espera que consideran excesiva ante problemas de salud, y en las que el “fusible” es el personal que se encuentra en el lugar.

El mes pasado, por ejemplo, una joven irrumpió para que atendieran a su hijo, que había ingresado con 40 grados de fiebre. En ese entonces, dijo que había mucha gente esperando afuera. También grabó con su teléfono todo lo sucedido.

Respuesta sindical

Ayer, luego del incidente y tras la viralización del video, el Núcleo de Base del Sindicato Médico del Uruguay-Hospital de Artigas, emitió un comunicado acerca de la situación y su contexto.

En la misiva, el sindicato manifiesta “profunda preocupación ante los reiterados episodios de violencia hacia el personal médico y no médico que desempeña sus funciones en la puerta de emergencia”.

Estas situaciones, “que lamentablemente se repiten, generan un clima laboral de gran tensión y ponen en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios”, expresa el texto.

Asimismo, los trabajadores denuncian carencias en materia de recursos humanos que repercuten en la atención al público y contribuyen al malestar de los usuarios. En ese sentido, manifiestan “preocupación por la falta de dotación de médicos y de pediatras, lo que dificulta garantizar una atención adecuada y oportuna, así como por la escasa respuesta de la Dirección del hospital frente a estos hechos y a la sobrecarga asistencial existente”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la atención de la población, pero exigimos que se adopten de manera urgente las medidas necesarias para proteger al personal y asegurar condiciones de trabajo y asistencia dignas y seguras”, concluye el envío.

En busca de una solución

La doctora Paula Chalart, directora del Hospital de Artigas, anunció hace una semana y confirmó que en breve comenzará a implementarse una Policlínica de Atención Rápida, un nuevo servicio que funcionará dentro del área de emergencia y que apunta a brindar una atención más ágil a los pacientes con consultas de baja complejidad.

“Venimos trabajando hace bastante y la intención nuestra es que en el correr de este mes empiece a implementarse una policlínica de atención rápida, de agenda espontánea, que funcionará en un consultorio cercano a la puerta de emergencia”, explicó la doctora Chalart entonces al citado medio.

La nueva modalidad ya se lleva a cabo en el Hospital de Clínicas de Montevideo. “Queremos replicar esa experiencia, porque se ha comprobado que es una estrategia eficaz para reducir los tiempos de espera y la saturación de las puertas de emergencia”, destacó Chalart.