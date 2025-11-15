“Se nos muere”: policías salvaron la vida a una bebé que se había asfixiado en Fray Bentos

Montevideo Portal
Una pareja atravesó momentos de angustia en la tarde de este sábado cuando su bebé dejó de respirar mientras estaban en la intersección de las calles Rivera y Cossini, en la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro.
Según informó el medio local Impacto Noticias, los padres pidieron ayuda desesperadamente al darse cuenta de que la niña no reaccionaba y parecía estar asfixiada por vómito. “Se nos muere, no respira, está ahogada”, dijeron los adultos.
En ese momento, en la misma jurisdicción, se encontraban dos policías, quienes realizaban tareas administrativas en la Oficina de Guardia. Al escuchar los pedidos de auxilio, acudieron de inmediato al lugar, donde varias personas gritaban que la bebé no respiraba.
La niña estaba desvanecida y sin poder respirar. Los funcionarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lograron que la pequeña reaccionara: abrió los ojos y comenzó a respirar, aunque con dificultad.
Minutos después arribaron al punto dos sargentos en un patrullero. Junto con uno de los efectivos, trasladaron a la bebé al centro asistencial, donde fue atendida por un médico. La niña fue estabilizada y quedó en observación.
