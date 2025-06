¿Se llegó a las firmas que pide la Corte Electoral para fundar La Libertad Avanza Uruguay?

Política

Nicolás Quintana, el líder del partido La Libertad Avanza Uruguay (LLA Uruguay), que fue presentado días atrás a la Corte Electoral, se refirió al vínculo con el partido del presidente argentino, Javier Milei, y dio cuenta de que todavía esperan la aprobación por parte del organismo de las más de 1.400 firmas (según el artículo 7 de la Ley 18.485 se requieren 1.350) presentadas, el estatuto y la carta de principios.

“Estamos pendientes de la aprobación final de la Corte, pero no hemos tenido ninguna notificación”, indicó Quintana a Montevideo Portal.

De todas maneras, sí dijo que es consciente del “histórico descarte de firmas” de entre un “20 y un 30%” que la Corte Electoral considera inválidas. “Capaz que descartaron firmas y piden más firmas, que es lo más normal del mundo cuando inscribís un partido, y de hecho, nosotros tenemos muchas más firmas a la espera de que nos pidan más”, explicó con respecto a las dudas con respecto a la efectividad de la inscripción del partido de corte libertario.

“Con la firma no tenemos ningún tipo de dudas de que no vamos a tener problema, porque es un procedimiento bastante objetivo. Vos presentás las firmas, te las encuentran en el registro o no; presentás las que te falten, y tarde o temprano terminan aprobándolo”, razonó Quintana.

Sin embargo, recordó que lo que sí podría ser observado por parte de la Corte Electoral es la propia creación del partido, dado que a mediados de este mes el convencional colorado Esequiel Ibarra denunció a LLA Uruguay por entender que es un partido que viola la Constitución en tanto ha habido, de acuerdo con Ibarra, injerencia de políticos argentinos, como la ministra Patricia Bullrich, en el nuevo partido uruguayo.

“No hay injerencia de ningún poder extranjero en el Uruguay porque el sentido común rápidamente lo marca. Es ridícula la hipótesis, fruto de la desesperación que genera que se cree un proyecto que viene para cortar, amputar y eliminar los privilegios de casta de la política”.

“No tiene ningún sentido hablar de que un partido que se inspira en un modelo que, en este caso, prevalece en Argentina, pero las ideas de Milei son universales: son las ideas de la libertad”, apuntó.

Además, el dirigente planteó que las ideas libertarias “tienen, además, un origen similar a las ideas del comunismo o, en el caso del Partido Colorado, a las del batllismo”.

“José Batlle y Ordóñez inspira su ideario en Europa. Entonces, es ridículo pensar que aquel que se llama batllista está realizando una injerencia extranjera porque su inspiración está en las ideas que tomó Batlle y Ordóñez de Europa”, razonó.

Por eso, consideró “ridículo” que se critique el saludo de Bullrich a la fundación de La Libertad Avanza: “Es un saludo que lo único que muestra es que hay una conversación y una coordinación”.

“Me da un poco de gracia que los que gobiernan con la agenda 2030 nos hablen de la injerencia de un poder extranjero en el Uruguay; es absolutamente ridículo”, criticó.

Quintana manifestó también que LLA Uruguay no tiene “un mango” y que no ha recibido financiación desde Argentina. “Lo que sí, evidentemente, hay que compartir es el conocimiento sobre cómo hacer para buscar financiamiento en un partido político. Esto lo tienen muy claro los frenteamplistas, los blancos, los colorados. Nosotros esto no sabemos”, reconoció.

Por eso, integrantes del partido uruguayo se han reunido con dirigentes libertarios de Argentina, como la legisladora Lilia Lemoine y el parlamentario libertario del Mercosur por Argentina Iván Dubois.

“Hemos tenido muchas interacciones, muchas y vamos a estar mostrando más de esas interacciones en el futuro cercano”, adelantó a Montevideo Portal. En este punto habló de que “cuando esté el partido” planea un “gran” y “masivo” acto en Uruguay con “representante de la Libertad Avanza de Argentina”.

Por último, habló de los objetivos que tendrá el neófito partido: “Tenemos un objetivo humilde y otro ya más ambicioso”. “El objetivo humilde es ganar las elecciones en 2029. Ese es el menor de los objetivos: ser gobierno en 2029”, enfatizó.

“Y nuestro objetivo más osado es que Uruguay sea un país del primer mundo y vamos hacia ahí”, completó.

En la base de las propuestas para lograr esto último está “cortar el gasto”: “Pasarle la motosierra al Estado para generar que no sigamos endeudándonos”.

Para Quintana, si LLA Uruguay es gobierno, esto se puede lograr “rapidito”. “Si en un año, con las ideas de la libertad, se hizo que Argentina dé superávit, imagínate lo que podemos hacer en el Uruguay”.