Internacionales

“Sé de lo que es capaz; no quiero ser otra víctima”: último audio de mujer asesinada

En las últimas horas, los pormenores surgidos de la investigación de un caso de feminicidio conmovieron a la opinión pública brasileña.

El crimen ocurrió el pasado 7 de octubre en una zona rural de la localidad de Formosa, en el estado de Goiás.

Esa mañana, Jeanny Leonel Ribeiro da Silva, de 30 años, fue asesinada en su casa por su esposo, Kleber Nascimento de Melo, de 49.

De acuerdo con lo informado por la Policía local, el arma homicida fue una barra de hierro, con la que el sujeto golpeó varias veces a la víctima. Cuando los agentes arribaron al lugar, encontraron a la mujer ya fallecida y con múltiples lesiones en la cabeza.

Horas más tarde, el criminal fue detenido en Jardim Guanabara, un barrio de clase alta en la ciudad de Goiânia. Según informaron medios locales, el sujeto es dueño de una heladería en la localidad.

En las últimas horas, se divulgaron pormenores del caso y algunos de ellos provocaron indignación. Uno es que Nascimento está imputado por otro feminicidio, cometido en febrero de 2020. En aquel entonces, habría asesinado de cuatro disparos a Polianna da Silva Laureano, su pareja del momento. Nascimento se encontraba respondiendo al juicio, pero en libertad, y su próxima comparecencia estaba fijada para el 6 de noviembre.

Por otra parte, se divulgó un video de la detención del asesino, en el que confiesa que golpeó a Jenny “unas trece veces” con la barra de hierro.

Además, se difundió el último mensaje enviado desde el teléfono de la mujer. Se trata de un audio en el que le contaba a una amiga que tenía miedo de ser asesinada por su esposo.

“Es una situación muy delicada. Ya sé de los actos que esa persona ha cometido en el pasado, sé de lo que es capaz y eso fue lo que dije: ‘no quiero ser otra víctima’”, decía en el mensaje, grabado apenas horas antes del terrible desenlace.