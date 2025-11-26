“Se complica”: meteorólogo adelantó a partir de cuándo comenzará a llover en Uruguay

Locales

Montevideo Portal

El meteorólogo Nubel Cisneros se refirió al ingreso de un frente frío que llegará a Uruguay sobre el viernes, luego de varios días en los que el calor marcará las jornadas con temperaturas de 35 °C.

Cisneros adelantó que se esperan lluvias desde la noche del jueves en la zona costera y también el domingo, en el horario en que se disputará la segunda final del Campeonato Uruguayo entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central.

“Viernes de noche libre de lluvias; el sábado en la madrugada —solamente en la zona litoral y norte y litoral norte del país— hay lluvia”, indicó el experto en su participación diaria de Subrayado (Canal 10).

Para el domingo, Cisneros advirtió que “se complica”. “Se complica el domingo. Es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias”, adelantó.

Montevideo Portal