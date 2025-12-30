“Se comen todo”: productor rural mostró pérdidas en sus cultivos tras ataque de cotorras

Locales

Montevideo Portal

Un productor del departamento de Canelones denunció este martes graves pérdidas en sus cultivos debido a la proliferación de cotorras y reclamó una intervención urgente del Ejecutivo para controlar la plaga.

Atilio Carcini, fruticultor de la zona de Cuatro Piedras, ubicado a seis kilómetros de Progreso, envió a Montevideo Portal un video para visibilizar la situación que atraviesan él y otros productores del país.

Carcini explicó que, junto a su padre, se dedica principalmente a la producción de manzana y en los últimos años la presencia masiva de cotorras ha generado daños cada vez más importantes. Según relató, en la zona “ya no quedan más granjas”, sino montes forestales y algo de citricultura, lo que favoreció la instalación de grandes núcleos de estas aves en eucaliptos ubicados en predios cercanos.

El productor señaló que las cotorras “tienen una ruta marcada” desde su terreno hacia los montes frutales, donde se concentran especialmente cuando la fruta comienza a madurar. Además, aseguró que en uno de los montes nuevos de manzana, que debería producir alrededor de 30.000 kilos, apenas logra rescatar entre 1.000 y 2.000 kilos por año. “Se lo comen todo”, afirmó.

“Tenemos montes nuevos que regamos con miles de sacrificios y un arroyo que se nos está volviendo a secar”, sostuvo, y mostró en el video manzanas mordidas o directamente tiradas al piso por las aves.

Uno de los principales problemas— según explicó— es la imposibilidad de actuar directamente sobre los nidos. Carcini indicó que muchos de los núcleos de cotorras están en padrones privados ajenos, donde los productores no pueden ingresar sin autorización. “Si no es por medio de un pedido del ministerio o con una orden judicial, no se puede entrar a controlar esos núcleos”, analizó.

“La única institución que nos puede dar una mano es el Ejército”, afirmó, argumentando que cuenta con los recursos logísticos y el equipamiento necesario para acceder a los árboles donde se concentran los nidos.

Por último, advirtió que la falta de soluciones pone en riesgo la continuidad de la actividad. “Estamos esperando la respuesta del gobierno, porque creo que es la única forma de que esto se solucione. Si no, no vamos a quedar productores”, mencionó.

En el pasado mes de octubre, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, pidió una “reacción inmediata” ante lo que calificó como una nueva amenaza para la producción agropecuaria: la cotorra de campo.

Montevideo Portal