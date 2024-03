“Se avecinan días difíciles para Serbia”: críptico mensaje en redes del presidente Vucic

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, compartió un críptico mensaje en redes sociales en el que alertaba de una amenaza a los intereses nacionales de su país.

“Se avecinan días difíciles para Serbia. En este momento no es fácil decir qué tipo de noticias hemos recibido en las últimas 48 horas; ellas amenazan directamente nuestros vitales intereses nacionales, tanto en Serbia como en [República] Srpska”, dijo el mandatario, haciendo referencia tanto a su país como al territorio de Bosnia y Herzegovina poblado por una mayoría étnica serbia.

La República Sprska es una de las dos entidades autónomas que conforman la república bosnia tras los acuerdos que pusieron fin a las guerras yugoslavas de los años 90. La otra es la Federación de Bosnia y Herzegovina, poblada y gobernada por las comunidades de bosníacos (islámicos) y croatas del país.

“En los próximos días le diré al pueblo de Serbia todos los desafíos que se presentan en el futuro. Será difícil, lo más difícil hasta ahora. Pelearemos. Serbia va a ganar”, afirmó Vucic en una historia compartida en Instagram.

El posteo del presidente serbio causó gran especulación dado que no dio más detalles de la amenaza anunciada, sin quedar claro si se refiere a un tema de implicancias geopolíticas o a asuntos internos de su país.

La política austríaca Kati Schneeberger, que aboga por la inclusión de Kosovo a la Unión Europea, se volcó a las redes para comentar que el mensaje de Vucic puede referirse a esa región de soberanía discutida, autoproclamada como república independiente desde 2008 y reclamada por Serbia como parte de su territorio.

“¿A qué amenaza se puede referir Vucic? 1) Que Kosovo pueda convertirse en un miembro del Consejo de Europa, el protector de Derechos Humanos. Que serán monitoreados en el norte de Kosovo y que surgirá que la verdadera amenaza contra los serbios viene de Belgrado [la capital de Serbia] y no de Pristina [la capital de Kosovo]. O que Kosovo ha dado un paso más cerca de la membresía de la OTAN. ¿[Vladimir] Putin no alertó a su amigo Vucic de antemano que cuanto más amenazas a tu vecino, más rápido se convierte en un miembro de la OTAN?”, escribió la austríaca.

