¿Sartori expulsado del Senado?: el mecanismo que pide el FA pero requiere mayoría especial

Política

Montevideo Portal

La Vertiente Artiguista planteó a la bancada del Frente Amplio promover la expulsión del senador nacionalista Juan Sartori, por entender que en caso de desconocer un fallo de la Suprema Corte de Justicia está ante una falta grave, y por tanto debe ser destituido.

El senador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) explicó a Montevideo Portal que el mecanismo al que apelan para promover la expulsión de Sartori está establecido en el artículo 115 de la Constitución.

“Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”, dice ese artículo de la Carta Magna.

Brenta afirmó que Sartori “está desconociendo un fallo de la SCJ”, y por tanto se le puede aplicar el artículo 115 de la Constitución. “El artículo habla de desordenes en la conducta y, en este caso, en mi opinión hay una falta grave, que es el desconocimiento del fallo. Acá el tema es que la declaración jurada del funcionario y la de su cónyuge es una unidad, entonces si vos no presentas la tuya estás omiso”, dijo.

La polémica surgió luego de que la SCJ fallara por mayoría de 3 a 2 que es constitucional la solicitud realizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para acceder a la declaración jurada de bienes de la esposa del legislador, la rusa Ekaterina Rybolovleva.

De todos modos, en cuanto a una eventual destitución, pese al planteo de la Vertiente que analiza el Frente Amplio, algunos senadores del oficialismo ya adelantaron una posición contraria a acompañar el reclamo de la oposición.

Sartori volvió a insistir en que no está obligado a declarar los bienes de su esposa y acusó al FA de utilizar el tema con fines políticos. “Yo no estoy omiso frente a mis responsabilidades”, dijo. “Claramente hay un ensañamiento hacia mí. Hay cientos de directores de entes, de intendencias, fiscales, alcaldes y concejales, que no presentaron nada y no veo la misma indignación. Yo presenté mi declaración jurada, pero no puedo obligar a mi esposa a hacerlo”, expresó.

El senador blanco Sergio Botana respaldó días atrás a Sartori y argumentó que, al haber una separación de bienes en el matrimonio, no existen bienes gananciales en el matrimonio, y también dijo que “no es debido obligar a un tercero”.

“Los fundamentos del fallo dicen que se quiere intervenir sobre los bienes gananciales. Y el problema es que Sartori, para algunos ministros, no demostró que no existen bienes gananciales, porque hay separación de bienes. En el caso de que haya separación de bienes, supongo que de acuerdo a lo que se manifiesta allí [en el fallo], los cinco ministros concuerdan que no es debido obligar a un tercero por hechos de otro”, señaló el senador.

El senado cabildante Guido Manini Ríos dijo este jueves en Primera Mañana de El Espectador que “en primera instancia” no apoyaría la expulsión de Sartori, aunque aguarda más información del caso y la posición del senador para analizarlo en profundidad.

El otro reclamo

El Frente Amplio también plantea como otra sanción a enfrentar por Sartori es la inhabilitación para ejercer cargos.

Según sostuvo Brenta, si Sartori no presenta de forma completa su declaración jurada, la Jutep lo debería declarar omiso, lo que provocaría que Sartori no podrá volver a ejercer la función pública, dijo el senador al recurrir al artículo 16 de la denominada Ley Cristal.

“Los funcionarios obligados que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente serán intimados en forma fehaciente por parte de la Jutep para que lo hagan en el plazo de quince días. Si el intimado no cumpliere de forma injustificada con la presentación de la declaración en el plazo otorgado, no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida”, dice la normativa.

El legislador señaló que no se requiere ningún trámite para esta inhabilitación, sino que debería aplicarse de manera automática en caso de que Sartori se postule a algún cargo. “El artículo 16 es automático. Cuando él se presente, le van a decir que no puede ejercer la función pública”, afirmó.

Sartori, por su parte, insiste con que no está omiso en sus responsabilidades.

Además el senador expresó en el comunicado que emitió este miércoles que de acuerdo a los últimos datos publicados en la página web de la Jutep, hay cerca de 800 omisos en entes del estado

Montevideo Portal