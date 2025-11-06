“Salvataje político” y “gobierno totalitario”: oposición sale al cruce por caso Danza

Política

Montevideo Portal

Varios dirigentes de la oposición salieron al cruce del gobierno luego de la conferencia de prensa de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, y el presidente de ASSE, Álvaro Danza, en la que la jerarca respaldó la gestión al frente del principal prestador de salud del Estado, pero al mismo tiempo le pidió la renuncia de sus demás cargos en institutos privados.

Así, para el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se hizo un “salvataje político” al médico. A entender del excandidato presidencial, el informe de la asesoría letrada de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fue “contundente y fundamentado”; tanto ese documento como el del director por la oposición en dicho organismo, Luis Calabria, fueron “dejados de lado con el fin de ‘blindarlo’ políticamente”, criticó Delgado.

Por su parte, el exsubsecretario de Salud durante el gobierno pasado, José Luis Satdjian, tuiteó que la renuncia de Danza a sus trabajos privados “confirma” que la oposición “está en lo correcto”. “Lástima por la ministra que sigue abrazada a lo indefendible”, escribió el actual diputado blanco, y añadió que “lo de Jutep es lamentable”.

Respecto a ese organismo, el senador nacionalista Sebastián Da Silva apuntó que “cada uno elige cómo destruir la credibilidad de cada uno”. En tanto, sobre la conferencia brindada en la tarde de este jueves, se limitó a compartir un clip de la oratoria de Danza y comentó “todo tuyo”, mencionando a Zin TV, popular canal de YouTube que se mofa de la política uruguaya.

A su vez, el diputado blanco Pablo Abdala tildó al gobierno de “totalitario” ya que “utiliza el poder para apuntalar la mentira” y “manipula al organismo de ética pública”. “La ética ya no es pública, sino frenteamplista”, disparó el exviceministro del Interior, sobre el fallo de la Junta de Transparencia.

En tanto, el senador del Partido Colorado Robert Silva también cuestionó la resolución de este organismo y criticó la “maniobra política” del gobierno del Frente Amplio (FA). “¡Triste, muy triste lo que han hecho levantando la bandera de la honestidad!”, señaló.

Mientras tanto, por el oficialismo, el senador Eduardo Brenta respaldó a la Jutep y la decisión de Danza de dar un paso al costado “reafirmando su compromiso con la salud pública”. “Lo hizo para evitar cualquier duda y para dedicarse plenamente a seguir fortaleciendo ASSE”, tuiteó, y defendió su “trayectoria, capacidad y compromiso”.

“Álvaro Danza es un profesional de primer nivel, se pelean por tenerlo en el sector privado. Tenemos la suerte que dirija el principal prestador de Salud Pública, sus decisiones no hacen más que elevarlo, en un mundo donde prima el interés individual, ¡adelante compañero!”, escribió, en tanto, el senador Sebastián Sabini, también del FA.

Montevideo Portal