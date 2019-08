“Saludos a los que celebran un furcio”: Bordaberry y una doble confusión en el Parlamento

Política

El senador del Partido Colorado se refirió este martes por la tarde a los lapsus que tuvo al mediodía en la sesión de la Cámara de Senadores, en la que se discutía una moción de censura a la "dictadura de Nicolás Maduro".

"En este mi tiempo político, nunca he defendido una democracia... nunca he defendido una dictadura en mi vida", corrigió, y siguió: "Siempre he condenado una democracia, una dictadura", dijo.

Luego de que esto se divulgara en las redes sociales, Bordaberry debió hacer mención del episodio. En su cuenta de Twitter, hizo referencia a que el que no trabaja "no rompe".

"El que no trabaja no rompe, el que no hace no se equivoca, barco que no navega no encalla; saludos a los que celebran un furcio. Es todo lo que pueden encontrar", escribió.

Montevideo Portal