“Salió a defenderme y llevó la peor parte”: habló madre de niño de 6 años apuñalado

Judiciales

El pasado lunes, la Justicia dictó sentencia de primera instancia acerca de un violento episodio ocurrido una semana antes en la ciudad de Tacuarembó. Allí una mujer de 44 años y su hijo de 6 fueron apuñalados por una mujer de 25 años, exnuera de la víctima.

La agresora fue condenada a 20 meses de prisión, pero solo pasará tras las rejas el primero; los restantes 19 meses los cumplirá en régimen de libertad vigilada.

En las últimas horas, la víctima fue entrevistada por el periodista Marcos Pereira, de radio Tacuarembó. En el reportaje, contó con detalle cómo sucedieron los hechos, manifestó su disconformidad con la decisión de la Justicia y exteriorizó su temor ante la posibilidad de sufrir nuevas agresiones.

La mujer, que no quiso revelar su identidad, contó que mantenía una relación cambiante con su exnuera, quien había residido de manera intermitente en su casa. En ese sentido, aclaró que su última estancia comenzó antes de Navidad y que, últimamente, “se estaban llevando divino”. Sin embargo, la situación cambió para mal.

La entrevistada dijo que el día de los hechos estaba de compras en el centro de la ciudad junto a sus hijos: Ulises, quien luego sería víctima de la agresión, y su hermana melliza. En ese momento, recibió una llamada de una vecina, quien le avisó que su exnuera se había ausentado y había dejado solo a su hijo —y nieto de ella— de 3 años.

“Cuando llegué le pude sacar fotos, estaba marcado en los ojitos, colorado, como que ella le había dado golpes de puño”, contó. En ese momento, la joven “llegó como loca. Yo le dije ‘cómo vas a tener al nene así, todo lastimado’, y ella me dijo ‘me tenés podrida’ y me tiró un navajazo”, relató.

“Esquivé el primer navajazo, caí en la entrada de la cocina y me pegó el segundo, me lastimó”, prosiguió. Fue entonces cuando el pequeño Ulises intervino en defensa de su progenitora.

“Él le dijo ‘a mi mamá, no’, y ella le pegó el navajazo, y la navaja subió”, contó conmovida.

Luego la mujer y los niños se encerraron en su casa y desde allí pasaron a la finca lindera, donde reside una tía de los niños. Desde allí pidieron ayuda y vecinos de la zona llamaron al 911.

“Llegaron patrulleros y en una camioneta nos llevaron a Ulises y a mí, que éramos los que estábamos lesionados. Él quiso defenderme y llevó la peor parte”, dijo.

Según contó la mujer, la herida fue seria. “Le perforó parte del intestino delgado y del estómago. La doctora me dijo que fue bien delicado lo que pasó”. El pequeño fue dado de alta el lunes “con pase a psicólogo por la situación traumática que tuvieron” tanto él como su hermana. En cuanto al hijo de la agresora, quedó al cuidado del padre.

En su declaración, la víctima no ocultó su disconformidad con el fallo judicial.

“No estoy de acuerdo, le dieron un mes [de cárcel] y 19 meses sin poder acercarse a 500 metros de casa. No le dieron tobillera ni nada; yo tengo miedo de que cuando salga, vuelva con artillería más grande, que venga a matarnos a todos”, expresó.

“Pido que se revea lo que resolvió el juez, que cumpla [en prisión] toda la condena, y que cuando salga tenga algún tipo de tobillera para que sepamos si está cerca de casa”, pidió.

Finalmente, lamentó no haber advertido antes las intenciones de la agresora.

“Si hubiera visto que venía con la navaja en la mano, no le decía nada” e insistió en que su hijo sufrió las peores consecuencias por intentar defenderla.